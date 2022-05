„Beszéltem a Szijjártóval és mondta, hogy ki van adva ilyen Pest megyei minden lófaszság, és írjunk bele mindent”

H: ,,Halló!

L: Halló - halló! Nem zavarok.

H: Nem zavarsz, mi újság?

L: Csak azt akartam mondani neked, hogy beszéltem a Petivel... éé... a Szijjártóval és mondta, hogy öö... mondta, hogy ki van adva ilyen Pest megyei minden lófaszság és írjunk bele mindent amit csak tudunk és tudunk... meg most Simi is mondta, hogy megvette a szülőotthont Zebegénybe, meg a tököm tudja mi, hogy ezt a környéket akarják főhúzni. Tudsz róla? Kaptál te bármit is?

H: Tudok róla. Kaptam, most 9-éig kell megírnunk, rögzítenünk. Van erre egy rendelet.

L: Jó, oké. Figyi, én most disznót vágtam meg a tököm tudja, meg má' ittam is. Tomi, nem mondom, hogy holnap, mer a holnap jönnek anyámék, holnap hurkázunk, kolbászozunk, mi egymás, de vasárnap beszéljünk légyszi, mer akkor mondok még mást is! Jó?

H: Jó. Beszüljünk, de telefonon tudunk majd beszélni, mert szolgálatba leszek, de attól függetlenül.

L: Nem probléma!

H: tudok vele foglalkozni.

L: Jó.

H: Jó, oké.

L: Meg van beszélve. Innen akkor a Zsuzsika, ha nem, vagy otthon, jól van. Köszönöm szépen! Helló - helló! Szia - szia! Nyerítve röhög egyet.

H: Na, hali! Szia!"

A fenti beszélgetés a NAV nyomozói hallgatták le 2020. december 4-én. A hívást fogadó H. a szlovák határ környéki 1200 fős falu, Letkés polgármestere, Huszák Tamás. A hívó pedig L., egy helyi vállalkozó, bizonyos Hetei Zoltán. Hetei Zoltán egy aranybánya volt a nyomozóknak, nagyon szeret telefonon csacsogni, hiába szólt rá üzlettársa, hogy a kéket (Signal alkalmazás) használja, rá sem hederített. Meg is lett az eredménye. A letkési férfi abban a számlagyáras nyomozásban került az adóhatóság látókörébe, amiről a 444 cikksorozatban számolt be. Szoros kapcsolatot ápolt a feltételezett bűnszervezet középvezetőjével, Sz. Szabolccsal, akit a nyomozók Madár fedőnéven emlegettek.

Sz. Szabolcs, alias Madárt, a számlagyár operatív vezetőjét lekapcsolja a TEK. Édesapja nevére ő is vásárolt ingatlant Letkésen.

Róla és a számlagyár fekete pénzben és kokainban úszó hétköznapjairól külön cikkben számoltunk be. Hetei Zoltán Esztergom környékén elég jól ismert üzletember, rendezvényszervező, médiavállalkozó és raliversenyző. Az alábbi videóban egy versenytrabant és egy fácán akciódús találkozásról számol be:

Hozzá kötődött a legtöbb esztergomi fesztivál megszervezése. Most viszont bajba került. A nyomozók Hetei cégét, a Moriani Consulting kft-t, mint haszonhúzó társaságot azonosították. A NAV szerint alaposan gyanúsítható, hogy nagy mennyiségben fogadott be számlákat a számlagyártól, és így csupán a vizsgált időszakban, tehát 2018 és 2021 között 167 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. Hetei azt mondta, hogy Madárék valóban az alvállalkozói voltak, de minden számla mögött volt teljesítés. Ezek állítása szerint valós ügyletek voltak.

Az adóhatóság gyanúsítása Hetei Zoltánnal szemben.

Ahogy a számlagyárról szóló cikksorozatunkban megírtuk, a csalássorozatban az áfa lenyúlása csupán hab volt a tortán. A bűnszervezet a számlagyár hálózatába tartozó kamucégekkel, strómanok és belsős emberek segítségével számos alkalommal nyertek el állami pályázatokat, támogatásokat. Hetei a lehallgatási jegyzőkönyvek tanulsága szerint a pályázatok spílerének tartotta magát. Cégeivel korábban versenyképesség növelésére, húsipari üzem létrehozására, kommunikációra nyert el állami vagy önkormányzati pénzeket. Egy lehallgatott beszélgetésben arról beszél, hogy az összes letkési beruházás hozzá kötődik:

Hetei Zoltán egy ismerősének vázolja a letkési helyzetet.

Itt nyer igazán értelmet az általunk választott létforma

A vállakozó 2016-ban úgy döntött, hogy megvalósítja álmát. 58 hektáros csodafarmot húzott fel Letkésen. Magánállatkerttel, emukkal, skót-felföldi marhákkal, lovakkal, egzotikus hüllőkkel. A mesebeli tanyáról pont most közölt elájulós riportot a Szabad Föld:

„Kifelé jövet Zoltán mesél: – A feleségem allergiás a tojásra. De ha a saját baromfiudvarból származót eszi, semmi baja – itt nyer igazán értelmet az általunk választott létforma. A magunk számára van az udvarban őshonos magyar és erdélyi baromfink, fürjünk, fácánunk, gyöngytyúkunk, amelyeket elsősorban a húsukért, a tojásukért, valamint a szaporulat miatt tartunk.”

A földi paradicsomba vezető út közpénzzel van kikövezve. Ahogy azt az Átlátszó korábban kinyomozta, a letkési önkormányzat 2020-ban közel 20 millió forint állami támogatást nyert el útfelújításra. Ebből a pénzből megújult a letkési Fő utca egy 120 m-es szakasza, de ezzel párhuzamosan volt egy jóval nagyobb beruházás is. Megépült a Széppataki út 600 méteres szakaszon, ami nem máshova vezet, mint Hetei Zoltán magánfarmjára.

Épül a Széppataki út.

A pályázatot az önkormányzat adta be, az útfelújításról a vészhelyzet alatt Huszák Tamás polgármester egy személyben döntött. Tehát arról is, hogy melyik út lesz felújítva a faluban. Őt hívta disznóvágás közben a kissé kapatos Hetei, hogy újabb pályázati lehetőségekről tárgyaljanak. A polgármestert arról kérdeztük, hogy miért egy vállalkozóval tárgyal az állami pályázatokról, Hetei lobbistája-e az önkormányzatnak és miért pont a Hetei farmjára vezető utat újította fel az önkormányzat. A polgármester elárulta, hogy Hetei mindenféle kavarások, időközi választás és visszalépéseket követően az elmúlt időszakban Letkés önkormányzatának képviselője lett, ami annyira friss lehet, hogy ezt még az önkormányzat honlapján sem jelezték. Hallott róla, hogy a nyomozók jártak a vállalkozónál, de ő bárkivel szívesen tárgyal pályázatokról. Ahogy azt korábban az Átlátszónak elmondta, azért újították fel egy a falutól távolabb eső, a Hetei farmjához vezető utat, mert ott lesznek beruházások. A lehallgatási jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy az Átlátszónak írt válaszlevelet a polgármester csak azután küldte el, hogy azt Hetei alaposan lektorálta:

L - Hetei, akit a nyomozók Lepke fedőnévvel láttak el. T - Tomi, pedig Huszák Tamás polgármester.

„Beszéltem a Petivel”

Hetei, ahogy az az ominózus disznóvágásos lehallgatott telefonbeszélgetésből is kitűnik, szerette úgy feltüntetni magát, mint aki befolyásos kormányzati szereplőkkel ápol szoros kapcsolatot. A polgármesternek egyenesen azt állította, hogy Szijjártó Péterrel egyeztetett a vidéki tenderekről.

Részlet Hetei és Huszák Tamás polgármester beszélgetéséből.

Heteit megkerestük, hogy tárgyalt-e valaha a külügyminiszterrel. Azt állította, hogy soha életében nem beszélt Szijjártó Péterrel, nem is ismeri, és aki az ellenkezőjét állítja, az nem mond igazat. Sőt semmilyen kormányzati segítséget nem szerzett sem a saját cégeinek, sem Letkésnek. Mi sem találtuk nyomát a nyomozati anyagban, hogy miniszterekkel egyeztetett volna.

Szívesen segítünk

Rétvári Bence államtitkár, Varga Mihály pénzügyminiszter és Bajor Gergő a KDNP frakció titkára.

Ettől függetlenül valószínűleg volt politikai kapcsolata a számlagyárnak a Külügyminisztériumban. Korábban írtunk róla, hogy Hetei üzlettársa Sz. Szabolcs alias Madár által irányított cég 288 millió forint vissza nem térítendő támogatást húzott be a külügytől, majd a cég alkalmazottai, és névleges ügyvezetője is köddé váltak. Hadházy Ákos független képviselő már több feljelentést is tett az ügyben.

A nyomozati anyagból látszik, hogy Hetei Zoltánnak is volt jó kontakja, ha nem is olyan magas szinten, mint ahogy az a jegyzőkönyvben szerepel. A vállalkozót az alatta az időszak alatt, amíg a telefonját lehallgatták, számos alkalommal hívták a Fidesz flottájába tartozó számról. A nyomozók a hívót is azonosították. Hetei súgója pályázati ügyekben a Dunakanyari Védegylet Alapítvány kurátora, a KDNP parlamenti frakciójának titkára, a környékért felelős fideszes országgyűlési képviselő és államtitkár Rétvári Bence jobbkeze, Bajor Gergő lehetett:

Hetei Zoltán és Bajor Gergő beszélgetése: „Szívesen segítünk, csak héten kellene nekem a cég neve.”

Bajor Gergőt is megkerestük. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen segítséget nyújtott Hetei cégeinek. A KDNP frakció titkára azt mondta, hogy valóban ismeri Heteit, de semmilyen segítséget nem nyújtott neki semmilyen ügyben. Majd jelezte, hogy nem járul hozzá, hogy a válaszát megírjuk. Mindenesetre a két férfi kapcsolata a jegyzőkönyv szerint bizalmas volt, nem csak pályázati lehetőségekről, hanem a letkési politikai hangulatról is informálták egymást: