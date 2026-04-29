Korrupciós bűncselekménnyel gyanúsították meg Sára Botond főispánt

A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekménnyel gyanúsította meg Sára Botond budapesti főispánt. Az ügyészség azt írta a 444-nek, hogy ma több helyszínen végeztek kutatásokat és lefoglalást, tanúkat hallgattak ki, és közölték a megalapozott gyanút Sára Botonddal.

A főispánt abban a nepáli munkaerő-kölcsönzéses ügyben gyanúsították meg, aminek főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal. Az ügyben múlt héten közölt gyanúsítások szerint egy munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó cég ügyvezetője minősített foglalkoztatói státuszt akart szerezni, hogy a munkavállalási célú tartózkodási engedélyeket egyszerűsített eljárásban intézhessék.

Az ügy gyanúsítottjai 2023 második felében – közvetítőn keresztül – felkeresték Sára Botond főispánt, aki arra utasította az ügyben eljáró hivatalos személyeket, hogy vegyenek részt a megbeszélésen. A találkozót követően a kormányhivatal a céget minősített kölcsönbeadóként – határozatlan időre – nyilvántartásba vette. A jogszabályi változások miatt a felek később többször is egyeztettek.

A megalapozott gyanú szerint Sára Botond a személyes találkozók során – a működésével kapcsolatban, jogtalan előnyként – a gyanúsítottaktól több üveg, közel 70 ezer forint összértékű bort fogadott el. Ez a cselekmény vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének minősül.

A büntetőeljárásban eddig öt személyt hallgattak ki gyanúsítottként, Sára Botond szabadlábon védekezik.