Orbánék azt hitték, megtalálták a csodafegyvert a posztmodern politikai kommunikációban, de aztán kiderült, hogy mégis létezik a valóság

podcast

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Hogy működött, és végül miért esett szét az Orbán-rendszer legyőzhetetlennek hitt, ezermilliárdokból létrehozott kommunikációs gépezete? Az ELTE TK Számítógépes Társadalomtudomány Kutatócsoportja (RC2S2 – Research Center for Computational Social Science) közéleti szövegek két évtizednyi, gigantikus adatbázisát – parlamenti jegyzőkönyveket, sajtóban megjelent cikkeket, a közösségi médiában lezajlott vitákat – elemezte, hogy kiderítse, miképpen torzította az orbáni propaganda a nyilvánosság szerkezetét.

ik Domonkos szociológus, egyetemi tanár, a kutatócsoport tagja már írt egy cikket a 444-re a kutatás eredményeiről („Orbán mindent a minél hangosabb és félelmetesebb kommunikációra tett fel, és ez lett a veszte” – május 2.) , de mivel sok érdekes, és számunkra, a független sajtó számára különösen fontos megállapítás van az anyagokban, úgy gondoltuk, megér még egy podcastot is a téma.

A legfontosabb megállapítások:

  1. Kimutatható, hogy 2010 után fokozatosan csökken a szakpolitikai viták aránya a közéletben, míg a hangulatkeltő, bűnbakképző, ellenségkereső kommunikáció egyre gyakoribbá válik.
  2. Tudományos módszerekkel is alátámasztható, hogy az orbáni kommunikáció antidemokratikus irányba torzította a nyilvánosságot.
  3. Orbánék kommunikációs fegyverzete, a médiatérben kialaktított hatalmas fizikai erőfölénnyel megtámogatva legyőzhetetlennek tűnt. Orbán túlságosan is bízott benne. Az ellenzék föladta, de a független sajtó kitartóan próbálta szembesíteni a kormányt egyre gyakrabban ellentmondó állításaival, és 2022 után a rendszer elkezdett köhögni…

Sik Domonkos a stúdióban.

  • 00:00 Hogy néz ki a számítógépes társadalomtudomány? Big data és természetesnyelv-feldolgozás.
  • 05:35 A magyar nyilvánosság szerkezeti átalakulása 2000-től.
  • 10:00 Állítható-e a propagandáról tudományos bizonyossággal, hogy propaganda?
  • 14:00 2010-től fokozatosan csökken a szakpolitikai viták aránya, és egyre több az ellenségképző, hangulatkeltő kommunikáció.
  • 17:00 Kikopik az értékalapú kommunikáció, antidemokratikus átrendeződés a nyilvánosságban. Az ellenzéki pártok is föladják a saját kommunikációs terüket.
  • 22:00 Nem biztos, hogy tudatosan alakította így a kommunikációját a Fidesz. Csak látták 2010 után, hogy ez működik. Igazán 2015-től erősítettek rá. A migránsozás mindent vitt, és az algoritmikus tartalomterjesztés turbózta a propagandát.
  • 27:00 Orbánék elhitték, hogy megtalálták a csodafegyvert a posztmodern politikai logikában: nincs igazság, nincs erkölcs. És éppen ez lesz a vesztük. 2022-től feltűnnek a nyilvánosságban olyan morális egyértelműségek – Ukrajna, gyerekvédelem –, amelyekkel nem tud mit kezdeni a propaganda. A független sajtó kitartóan próbálja szembesíteni a kormányt saját kommunikációjának ellentmondásaival.
  • 34:15 Sik Domonkos 2022-es cikke a 444-en: Posztmodern populizmus és háború.
  • 36:00 Orbánék már nem parlamentből, az ellenzéktől, hanem a független sajtótól kapják a kellemetlen kérdéseket, és egyre gyakrabban nem tudnak válaszolni.
  • 40:00 A 26-os kampányra már teljesen bemerevedett a kormány kommunikációja, csak a legegyszerűbb, félelemkeltő üzenetek ismételgetésére volt képes. Elhitte, hogy a nagy erőfölény elég lesz.
  • 48:00 Az egyre szofisztikáltabb digitális kommunikációs rendszereket nem tudták elég okosan használni. Nem célzottan kommunikáltak, hanem erőből nyomták mindenkinek ugyanazt. Magyar Péter sokkal ügyesebb volt.
  • 52:00 Hogy védhetnénk meg magunkat a következő, hasonló autokratikus kísérlettől?
  • 59:00 Alex Karp (Palantir) és a technofasizmus. A 444 cikke: Az atomkorszak véget ért, az elrettentés új korszaka az AI-ról fog szólni
  • 61:00 Negatív modernizáció, a társadalom szöveteinek fölfeslése. Hogyan lehet új közösségeket építeni? Merre fejlődnek majd a Tisza-szigetek?

A hanganyagot most még csak a Belső Kör és Közösség előfizetői csomagok tulajdonosai érhetik el. Ingyenes változatot rövidesen. Fizessen elő a 444-re!

(Használati útmutatónk az előfizetős verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)

Ugyanitt fölhívjuk szíves figyelmüket, hogy május 20-ig személyi jövedelemadójuk egy százalékával is támogathatják a szerkesztőséget!

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
podcast propaganda big data populizmus média nyilvánosság ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont bűnbakképzés szociológia sik domonkos rendszerváltás 2026 független média rc2s2
Kapcsolódó cikkek

Posztmodern populizmus és háború

A hazai választásoknak is különös tétet ad, hogy a posztmodern populizmus abban a formában, ahogy eddig ismertük, nem lehetséges többé.

Sik Domonkos
vélemény

Orbán mindent a minél hangosabb és félelmetesebb kommunikációra tett fel, és ez lett a veszte

Az ELTE kutatói adattudományi módszerekkel mutatták meg, hogyan torzította az Orbán-rendszer a nyilvánosság szerkezetét. 2022 után a független sajtó képes volt kipukkasztani a hazugságbuborékot. Hogyan lehetne elhárítani egy következő autokratikus kísérletet?

444.hu
vélemény

Az atomkorszak véget ért, az elrettentés új korszaka az AI-ról fog szólni – nyílt technofasiszta kiáltvánnyal állt elő a Palantir

Az amerikai techóriás vezérigazgatója a nyugati civilizáció felsőbbrendűségét, az AI-fegyverkezés fontosságát, illetve az amerikai állam és a Szilícium-völgy még szorosabb összefonódásának szükségességét hirdeti.

Horváth Bence
TECH
Legfrissebb podcastjaink

Borízű hang #270: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon [rövid verzió]

Ki épített stadiont Azahriahnak? Ne támogasson az állam semmit! De Gómezt és Mágát semmiképpen. Versenyképes sonkákat! Lázár János megalázása. Mikor mehetünk a Karmelitába? A túlértékelt zuhanyrózsa.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Borízű hang #270 [H]: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon

Ki épített stadiont Azahriahnak? Ne támogasson az állam semmit! De Gómezt és Mágát semmiképpen. Versenyképes sonkákat! Lázár János megalázása. Mikor mehetünk a Karmelitába? A túlértékelt zuhanyrózsa.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Dohánygyár#11 – Jön-e borúra derű, avagy mégis mire számíthat a magyar gazdaság?

Intenzív időszakban vagyunk, de lehet-e már látni az irányt? Halpern Lászlóval beszélgettünk sok minden más mellett az új kormány mozgásteréről, az euróbevezetés lehetőségéről és arról, hogy muszáj lesz kicsit kijózanítani az embereket.

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás, Haász János
gazdaság

Borízű hang #269: Hogy lesz jó Orbánnak, ha lecsukják? Te hány évet adnál neki? [rövid verzió]

Gyász: már sosem lesz bajnok a Felcsút. Állami pénzek kampányra, politikusseggekre utazó, kilógó nyelvű művészek, reklámszakemberek satöbbik. Az MSZP Fürjes Balázsa.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast