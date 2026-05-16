Borízű hang #270 [H]: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon

Az új kormány brutális túlkapásait máris csodálatra méltó kíméletlenséggel nyakoncsípő műsorunk ezúton visszautasítja a sokmilliárdos állami támogatásokat.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Köszönjük, ha a 444-nek adod adód 1 százalékát!
  • 02:18 Mi lesz itt az üzleti modell? Nemzeti sajtóalap. A hivatkozott médiaügyi podcast. Ki rakja le a talpfákat a GYSEV vonatainak? Ki épített stadiont Azahriahnak?
  • 08:26 Kifelé az állammal az élsportból és a mezőgazdaságból! Az ibérico sertés és a pármai sonka versenyképessége. Nem kérünk minőségi hangjátékokat!
  • 13:30 Kösz, nem kérjük a közvetítési jogokat. Az állami pénz káros hatása a magyar sportra. Lehet írni az internetre honorárium nélkül is. Gómezre, kultúrára vagy vécépapírra költsünk? Mága Zoltán 3,3 milliárdja.
  • 18:31 Járadékvadászati világkiállítás. Robert Fico feltámadása. Hány párt a Tisza? Az Orbánban maradt ütés. Dopemanizálódás ás gyurcsányosodás.
  • 22:46 Gazdasági ciklusok és Orbán visszatérései. Roubini, aki a múltkorit megjósolta. A Kapitány-Hegedüs-összecsapás. A maga alá gyűrés veszélyei. Malthus, Schmitt, Burke, Gramsci, Kohn.
  • 28:13 A kormányt a háttérből irányító három erő. Kirándulás a parlamentbe. Meddig lehet nézni az abszolút filmszínházat?
  • 32:34 Lázár János megalázása. Mikor mehetünk a Karmelitába? Hatvanpusztával mi legyen? Hodász atya, az asszertivitáskócs. Gianni, a fideszes nyertes. A türkizes arc Orbán elé borul.
  • 37:04 Winkler Róbert tovább oktatja az irakiakat a gasztronómiájukra, majd visszakapja a motorja kulcsát a Bali-vibe-os Tisza-képviselőtől.
  • 41:38 Orbán Viktor pókösztöne. Az idézett interjú Daniel Treismannal. Az idézett beszélgetés a Trainspottingban. Vissszaút a varázstalanodásból. Működtetett már maga 16 évig spin diktatúrát????
  • 46:39 A szélsőségek villámgyors erősödése. Szabó Andrea az 58 felettiekről. Hogy találnak vissza a fiatal magyarok Orbán Viktorhoz?
  • 51:28 Dereng már a fideszes golyófogóknak? Mi egy képviseló dolga? A választás lehedgelése.
  • 56:38 Magyar-fasizmus az immerzív cirkuszművészet ellen. A vadállatok miniszteri betiltása. Amikor a fél Nyugatit a bohócoknak akarták adni. Várjuk a miniszteri interjúkat.
  • 61:08 A túlértékelt zuhanyrózsa. Donald Trump a demokrata zuhanyrózsák ellen.
  • 63:28 Miből tudott kilépni Niedermüller Péter? Gyurcsány Ferenc, a rendszerváltás nyertese, de nyomorog. Amikor Gyurcsány lemondta a 444-előfizetését.

podcast borízű hang sporttámogatás közmédia média állami támogatás mezőgazdaság rendszerváltás 2026
