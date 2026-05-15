„Szélnek ereszthette volna a zebrákat még jóval a választás előtt”

Daniel Treisman és Szergej Gurijev 2022-es könyve a Spindiktátorok: A zsarnokság változó arca a 21. században volt az a mű, ami talán a legjobban leírta az olyan rendszereket, mint amilyet Magyarország is megszenvedett 2010-26 között.

A magyarra nehezen fordítható cím angol eredetije egyben szójáték is. A politikai kommunikációban spinnek a tények kampányszerű torzítását szokás nevezni, ennek a gyakorlatnak a nagymestereit pedig spin doctornak. A spin szó angolul pörgetést-forgatást is jelent, és képletesen írja le azt a politikában, amit magyarul úgy lehetne mondani, hogy betenni a választópolgárokat a hintába. Magyarországon 16 éven át ez zajlott.

Szergej Gurijevvel 2022 augusztusában készítettünk interjút, amelyben többek közt leszögezte, hogy „Magyarország előbb-utóbb demokratizálódni fog”. Gurijevnek gyorsabban lett igaza, mint azt sokan akár Magyarországon is elképzelhetőnek tartották. A 2026-os rendszerváltás kapcsán ezúttal a könyv másik szerzőjével beszélgettünk

A brit-amerikai Treisman jelenleg a UCLA professzora, egyben a kaliforniai egyetem Európai és Orosz Tanulmányok Intézetének egyik vezetője. Hosszú karrierje során számtalan, a magyar autokráciához hasonló rendszerrel kapcsolatos könyvet írt és szerkesztett, valamint temérdek tudományos cikket publikált. Interjúnk szempontjából különösen fontos a Democracy by Mistake: How the Errors of Autocrats Trigger Transitions to Freer Government (Tévedésből demokrácia: Az autoriter vezetők hibái mint a szabadabb kormányzás szikrái) című tanulmánya. Ebben Treisman több évszázad demokratizálódási folyamatait elemezve bebizonyította, hogy ezek messze leggyakoribb kiváltó oka az autokraták által elkövetett hiba.

444: Meglepte, ami Magyarországon április 12-én történt?

Daniel Treisman: Voltak jelei annak, hogy valami váratlan és lelkesítő történhet. De természetesen amíg ez ténylegesen meg nem történt, nehéz volt elhinni, hogy Orbán Viktor valaha is önként távozna a hatalomból. Végül a győzelem mértéke volt az, ami nagyon megnehezítette, hogy akár trükközéssel is megpróbálhasson a helyén maradni. A magyarok nagyon nagy része mozdult meg, hogy jelezzék, lejárt az ideje.

Miért veszített Orbán Viktor?

Nincsenek különösebben eredeti gondolataim, hiszen sokan írtak arról, hogy a kulcsfontosságú kérdések a korrupció és a gyenge gazdasági teljesítmény voltak, és hogy Magyar Péter sikeresen összekapcsolta ezeket. Meggyőzte az embereket arról, hogy a korrupció az a mélyebb ok, amiért Magyarország gazdasági teljesítménye annyival rosszabb, mint Lengyelországé vagy más kelet-európai államoké, és amiért egyre romlik ez a tendencia.

Magyarnak sikerült meggyőznie az embereket arról, hogy a hatalommal visszaélés, Orbán köreinek gazdagodása, ennek a nemzetgazdaságra gyakorolt negatív hatása kihat a magyarok hétköznapjaira. De nyilvánvalóan volt egy másik kulcsfontosságú tényező is: ezúttal az ellenzék képes volt egyesülni és egyetlen jelölt mögé sorakozni, aki ráadásul nagyon ügyes politikus.

Tehát a fő okok a gyenge gazdasági teljesítmény, az ellenzék egységessége és egy olyan kampány kombinációja, amelynek sikerült meggyőznie az embereket arról, hogy a korrupció nem csupán valami elhanyagolható bosszúság.

Ami Magyarországon történt, egybevág az elméletével, amely szerint a leggyakrabban a hatalmon lévők hibái vezetnek a demokratizálódáshoz?