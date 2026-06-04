A rák én vagyok, de több is vagyok nála

Május elején jelent meg kollégánk, Urfi Péter első könyve, a Sansz – Járvány, agyrák, napsütötte Itália, amely egyszerre idézi fel a covidjárvány időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A hol tárgyilagos krónikaként, hol rendkívül személyes naplóként előrehaladó könyvben mesék keverednek olasz tájleírásokkal, agysebész monológja Esterházy Péter szövegtöredékeivel, miközben új irányokból kezdhetünk el gondolkodni a bizonytalanságok mibenlétéről.
A Sanszot május végén mutattuk be a Mu Színházban, ez a beszélgetés mostantól a Nem rossz könyvek podcastban is meghallgatható. Magunk mellé pedig ajánlunk még két további felvételt: Urfi Péter nemrég a Patológus podcast vendége volt, emellett pedig készített egy epizódot, melyben két pszichológussal beszélgetett arról, hogy hogyan beszéljünk nehéz témákról, krízishelyzetekről gyerekekkel.
A tartalomból:
Továbbra is várjuk a könyv- és témaötleteket a facebookos csoportunkban! Addig is további könyves tartalmakért ajánljuk Anna Instagramját és Bence Nemrosszkönyvek Instagramját, ahonnan a podcast nevét is kölcsönöztük.
A műsor meghallgatható a 444 Spotify- és Apple Podcast-csatornáján is.
Hogyan beszéljünk nehéz témákról, krízishelyzetekről gyerekekkel? Hogyan mondjam el a lányomnak, hogy az agydaganatom visszanőhet? Két pszichológus segít nekem és mindenkinek.
Kalandok a Kísérleti Rákkutató Intézetben, ahol a Sansz című könyvről beszélgettünk.
Orbán 16 év alatt átrendezte a tulajdonviszonyokat a magyar gazdaságban, de ettől semmi sem lett jobb. A magyar vállalatok nem elég termelékenyek, és ez az egyik legfőbb oka a magyar gazdaság stagnálásának. Idiótán használtuk a támogatásokat, nincs tudás, nincs márka, nincs piac. Hogyan tovább?
Kifizetjük a BL-döntőt alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.
Kifizetjük a BL-döntőt alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.
Miért magasabb a privát tőke hozama, mint a tőzsdei vállalatoké? A Saját Tőke podcast második adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a priváttőke-iparág születéséről.