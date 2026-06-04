A rák én vagyok, de több is vagyok nála

Május elején jelent meg kollégánk, Urfi Péter első könyve, a Sansz – Járvány, agyrák, napsütötte Itália, amely egyszerre idézi fel a covidjárvány időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A hol tárgyilagos krónikaként, hol rendkívül személyes naplóként előrehaladó könyvben mesék keverednek olasz tájleírásokkal, agysebész monológja Esterházy Péter szövegtöredékeivel, miközben új irányokból kezdhetünk el gondolkodni a bizonytalanságok mibenlétéről.

A Sanszot május végén mutattuk be a Mu Színházban, ez a beszélgetés mostantól a Nem rossz könyvek podcastban is meghallgatható. Magunk mellé pedig ajánlunk még két további felvételt: Urfi Péter nemrég a Patológus podcast vendége volt, emellett pedig készített egy epizódot, melyben két pszichológussal beszélgetett arról, hogy hogyan beszéljünk nehéz témákról, krízishelyzetekről gyerekekkel.

A tartalomból:

00:00 Az írás kezdete, hogyan született meg ez a könyv: covid, Esterházy, Olaszország és a rákdiagnózis.

06:20 Számít-e egyáltalán, hogy mi ennek a könyvnek a műfaja? És a felismerés, hogy ez egy közös történet: segítség másnak és önmagunknak.

10:20 Se nem tragikusan, se nem motivációs céllal írni a betegségekről: a középúton ott a történetmesélés, a hétköznapokkal. Nagyon sok rákos ember nem a rákkal kel és fekszik, a rák nem az identitást teljesen kitöltő valami.

13:30 A nagy covid felejtés: miért felejtettük el teljesen a járványt? És miért született meg épp ezzel szemben ez a könyv?

17:10 Visszaolvasva a járvány krónikáját, a legabszurdabb pillanatok: apró rosszalkodások, értelmetlen rendeletek és az újságírói munka a covid idején.

24:00 Miért burjánoztak covid alatt az utópikus elképzelések, és miért nem lett ezekből szinte semmi? Lehetett volna jobb a világ?

26:30 Mit jelent egy olyan diagnózis, amiről azt mondják még el, hogy az öt évet azért meg szokták élni ezzel? Sokkol és orientál egyszerre.

32:00 Tabusítás és nyelvhasználat a ráknál. És a diagnózis elmondásának nehézségei. És történetek arról, hogy a feldolgozást nem így vagy úgy kell csinálni, hanem ahogy tudod.

41:10 A történetmesélés fontossága. És hogy hogyan közelit és távolit az irodalom, egyszerre is akár.

45:00 Az Esterházy-motívum, ami bárhova beszuszakolva jól működik.

49:40 A halál modernkori tabusítása és Erzsébet példája a könyvből.

53:20 Ahogy apaként elkezded látni a saját szüleidet is. És a bizonytalanságok itt is.

57:40 Történetek a magyar egészségügyből.

59:30 Három könyv Urfi Péter ajánlásában: Susan Sontag - A betegség mint metafora, Kertész Imre - Kaddis a meg nem született gyermekért, Borbély Szilárd - Halotti pompa.

Továbbra is várjuk a könyv- és témaötleteket a facebookos csoportunkban! Addig is további könyves tartalmakért ajánljuk Anna Instagramját és Bence Nemrosszkönyvek Instagramját, ahonnan a podcast nevét is kölcsönöztük.

A műsor meghallgatható a 444 Spotify- és Apple Podcast-csatornáján is.