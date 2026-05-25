Borízű hang #271: A légveszetté vált Hawks-kabát és Orbán Viktor vaginaillatosító gyertyája [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Magasságokat és mélységeket egyaránt hétről hétre megjáró műsorunk asztalhoz kívánja ültetni a Borízű Hang valamennyi hallgatóját korra és nemre való tekintet nélkül.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Trump és az adóhivatal,
  • 04:58 Kié a lopás világrekordja? Egyetlen ember ritkán tud ennyi kárt okozni. A legkompetensebb nagyhatalom.
  • 10:08 Végre megismerjük a Napkirály udvarát belülről.
  • 13:58 Gorka Sebestyén terrorkoncepciója. Gorka muscle carja.
  • 17:18 A fiatalok és a Crowbar. A fiatalok és Corbyn. Hátha Orbánnak is sikerül! Gwyneth Paltrow és a kelet-európai ultranacionalizmus.
  • 24:22 Ahmadinezsád Budapesten. A New York Times cikke. Buda Péter cikke.
  • 29:31 Nun András sztorija a svájci alapról. Svájci alap vs. Norvég alap. A Moneyland című könyv.
  • 36:21 Új rekord: 100 kilométeres autósüldözés, légveszetten. Sportsérülés podcastban!
  • 41:00 Hogy tud csődbe menni egy gerillafőzde?
  • 43:00 Kultúrafinanszírozás 2. – Aczél György drift. Népszerű podcastok állami támogatás nélkül. Farhát Ádám feladta. Tehetségtelenség Orbán körül. Lázár János újabb vidéki turnéjának esélyei.
  • 48:32 Búcsú a Szuverenitásvédelmi Hivataltól. Szőke Gábor Miklós utolsó állami megbízása.
Szabadon áramlik a mocskos pénz, és megmérgezi a demokráciát

Évente dollármilliárdok tűnnek el céghálók, offshore-számlák és diszkrét bankok mögött, az ellenőrizetlen pénzmozgás pedig már egyáltalán nem a szabadság és a jólét terjedéséhez járul hozzá. A Moneyland című könyv arról szól: bármennyire is próbálják titkolni, a londoni utcák méregdrága ingatlanjaitól egy lépésre ott van az oligarchák pusztítása.

Borízű hang #271 [hosszú]: A légveszetté vált Hawks-kabát és Orbán Viktor vaginaillatosító gyertyája

A lopás világrekordja. Az autós üldözés magyar rekordja. A kínaiak hülyét csinálnak Trumpból. Gorka Sebestyén előkerül. A burzsoázia ingyenszórakozása. Zavaros ragadozó madarak: Atlanta Hawks, Indiana Hawks, Atlanta Falcons.

A norvégok inkább kiszálltak, viszont a svájciak belementek, hogy a civilek egyetlen forint támogatásról se dönthessenek

A svájciak ígérik, figyelni fognak, és közbelépnek, ha valaki rosszat csinál.

A New York Times elképesztő cikke szerint a nálunk forgolódó antiszemitát, Mahmúd Ahmadinezsádot nézték ki Irán új elnökének az izraeliek

Izrael aktívan dolgozott azon, hogy a holokauszttagadó autokrata újra hatalomba kerüljön. A csúfos kudarcot valló tervekről Budapesten tárgyalhattak nagy titokban.

