Hogyan ragad magával minden életkorban az Utas és holdvilág?

Közel száz évvel ezelőtt Szerb Antal pár év leforgása alatt írta meg két nagyszerű regényét, A Pendragon legendát és az Utas és holdvilágot. A két regény különleges, az olvasókat a mai napig megszólító világáról, Szerb személyéről és irodalomtudósi munkáiról is beszélgettünk a Nem rossz könyvek legújabb epizódjának élő, brunch-csal egybekötött felvételén a Hadik Kávéházban. Vendégünk Prieger Zsolt volt, aki nemcsak az Anima Sound System, hanem a Szerb Antal Társaság alapítója is, és sok éve szervez alternatív irodalomórákat, interdiszciplináris irodalmi esteket.

A tartalomból:

00:00 Az első találkozások Szerb Antallal. Költőként tudós és tudósként költő, minimális verssel. Akinek koncepciója volt, de ADHD-s módra csapongott.

06:21 Ambivalenciák mindenfelé, és hogy nem tudod eldönteni, itt most van valami nagy mondás, vagy csak játék az egész. És ahol nincs magas és alacsony irodalom, hanem minden egyszerre burjánzik.

11:48 Tudomány és írás egymás mellett.

20:20 A hatalmas olvasói népszerűség és a kánonok, amikbe sosem fért be igazán.

24:10 A Pendragon-legenda: miért pont Wales? Miért pont kísértethistória? Misztikus vonzalmak Szerbnél és a korszakban.

36:30 Mikor mit olvasunk ki az Utas és holdvilágból? Generációs különbségek, és ma mit látnak benne a fiatalok? Az Ulpius-univerzum csodája, és a fejlődés és visszafejlődés regénye.

44:00 Radikális szabadságvágy Szerbnél, és a vallás szerepe.

59:46 Három plusz egy könyv Prieger Zsolt ajánlásában: Tommy Wieringa - Szent Rita, Rényi András - Rembrandt, Pamela Pettyfeather - Pápasztorik, és Martin Buber - Haszid történetek.

Fotó: Németh Dániel

