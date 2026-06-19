Matolcsy Ádám dubaji cégében kötött ki egy milliárdos értékű, egykori MNB-alapítványos Vörösmarty téri ingatlan

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Szokatlan tranzakció ment végbe május utolsó napjaiban, vagyis két és fél hónappal a kormányváltás, és bő egy évvel az MNB-botrány kirobbanása után. A főszereplők, azaz Matolcsy Ádám és barátja, Száraz István a sajtóban feltárt információk alapján aktívan kapcsolódtak a Matolcsy György korábbi jegybankelnök által létrehozott jegybanki alapítványos sztorihoz. A jegybanki alapítványok, illetve a köré szerveződő cégbirodalom tagjai által megszerzett ingatlanok ugyanis körbe-körbe, kézről kézre jártak, volt, amelyik a jegybanki alapítványos körből került Száraz István érdekeltségébe, volt olyan, amelyik Száraz István érdekeltségéből került a jegybanki alapítványos körbe.

Matolcsy Ádám Fotó: Németh Dániel/444

Az egyik, jegybanki alapítványos körben forgó, kacifántos történettel bíró ingatlan a Vörösmarty tér 3. szám alatti iroda a pesti belváros egykori Luxus Áruház épületében. Az ingatlan a jegybanki alapítványos körből kikerülve előbb Száraz István érdekeltségéhez került, majd visszavándorolt az alapítvány lengyel leágazásához, onnan pedig ismét Száraz érdekeltségi körébe került. Innen vándorolt az elmúlt hetekben Matolcsy Ádámhoz. Ez nem az első eset, hogy Matolcsy Ádám a nevére vett egy Szárazhoz kötődő céget. Abból a szempontból viszont mindenképpen rendkívülinek tekinthető, hogy a nyilvánosan ismert információk alapján ez lehetett az első olyan tranzakció közöttük, amelynek egy milliárdos értéket képviselő ingatlan is a része.