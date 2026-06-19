„Mindent, amit a futballpályán teszek, érted teszem” – megható levelet írt elhunyt húgához a világbajnokság fiatal elefántcsontparti sztárja

Yan Diomande, az RB Leipzig 19 éves elefántcsontparti szélsője megrendítő levélben emlékezett meg 15 évesen meghalt húgáról, Roxane-ról. A Players’ Tribune-ben szerdán megjelent írásban Diomande arról ír, hogyan jutott el az abidjani szegénységből az európai profi futballig, és hogyan vált húga emléke pályafutása legfontosabb hajtóerejévé.

„Nem tudtuk, mi az, hogy gazdag vagy szegény. Csak azt tudtuk, mi a boldogság”

– írta a játékos, aki Elefántcsontpart legnagyobb városában, Abidjanban nőtt fel, egy zsúfolt házban. Gyerekként éjszakánként titokban focit nézett, Cristiano Ronaldóról álmodott, és egy hamis Manchester United-mez hátára fekete filccel írta rá: Ronaldo 7.

Diomande már kilencévesen messzire került otthonról: egy akadémiára ment a ghánai határ közelébe. Roxane kezdettől fogva hitt benne, már gyerekként is úgy viselkedett, mintha az ügynöke lenne: figyelmeztette a környékbeli barátait, hogy ne hagyják abba az edzést, nekik is dolgozniuk kell, mert Yannak nem az lesz a dolga, hogy mindenkinek autót vegyen.

Fotó: RODOLFO BUHRER/AGIF via AFP

„Te voltál az, aki mindig hitt benne, hogy én lehetek a következő Cristiano, miközben mindenki más nevetett”

– írta Diomande. 15 évesen az Egyesült Államokba költözött középiskolába, de hónapokig nehezen értette, mi történik körülötte. Később Európában próbálkozott: járt próbajátékon többek között a Bournemouthnál, a Chelsea-nél, a Rangersnél, az Olympiakosznál és a Crystal Palace-nál is. A Palace-nál az angol válogatott Eberechi Eze és a francia Michael Olise is odament hozzá egy edzés után, és azt mondták neki, nagyon jó játékos. Szerződést mégsem kapott.

„Csak vittek körbe-körbe Európában, és mindenki nemet mondott. Lejárt a vízumom. Vége volt az álmomnak. Visszaküldtek Afrikába, és együtt sírtunk”

– írta. Roxane ekkor sem veszítette el a hitét benne. Néhány héttel később Diomande aláírt a spanyol Leganéshez. „Te voltál az, aki soha nem szűnt meg hinni bennem. Néhány héttel később aláírtam a Leganéshez, és akkor már másfajta könnyeket hullattunk.”

Spanyolországban gyorsan jött az áttörés: 18 évesen a Real Madrid ellen mutatkozott be a Leganés első csapatában. A meccs után még Kylian Mbappéval is mezt cserélt. Nem sokkal később azonban telefonhívást kapott otthonról, ami megváltoztatta az életét: közölték vele, hogy Roxane meghalt.

Diomande azt írja, húga 15 éves volt, és egy buliban állítólag valamit tettek az italába, ő pedig soha többé nem ébredt fel. A játékos szerint soha nem kapott válaszokat arra, pontosan mi történt, és azt sem tudja, akarja-e tudni az okát. A levélben azt írja, próbál bízni Isten tervében, ennél többet nem tehet. „Nem próbálok felejteni, mert tudom, hogy nem fogok felejteni. Csak annyit tehetek, hogy a fájdalmat arra használom, hogy még keményebben dolgozzak, és megvalósítsak mindent, amiről álmodtunk.”

Diomande szerint húga halála óta érzelmileg kiüresedett. A futballpálya maradt az egyetlen hely, ahol otthon érzi magát, ahol megnyugszik, és ahol úgy érzi, beszélhet Roxane-nal.

„Mindent, amit a futballpályán teszek, érted teszem”

– írta. Diomande azóta a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzighez igazolt, és idén megválasztották a szezon újoncának, a hírek szerint pedig a Liverpool és a PSG is érdeklődik iránta.

A mostani világbajnokságra színpadként tekint, ahol megmutathatja a világnak, mit látott benne a húga. „Valahányszor gólt szerzek, gondoskodni fogok róla, hogy mindenki megismerje a neved. Gondoskodni fogok róla, hogy ne felejtsenek el.”

Fotó: AL BELLO/Getty Images via AFP

A levél végén Diomande visszatér közös gyerekkori álmukhoz. Roxane mindig azt mondta neki, hogy jobb lehet Cristianónál, és már akkor is mindenkinek azt hangoztatta, hogy a bátyja egyszer a világ legnagyobb futballistája lesz, amikor még igazi futballcipője sem volt.

„Ha ott találkozom vele, köszönni fogok neki a nevedben”

– írta Ronaldóról.

Diomande az Ecuador ellen 1-0-ra megnyert vb-nyitányon remek teljesítményt nyújtott, a meccs emberének választották. A csapat gólkülönbséggel Németország mögött a második helyen áll az E csoportban, szombaton Torontóban egymás ellen játszanak.