Bombagólokkal ütötték ki a svédek Tunéziát, elefántcsontparti meglepetés a kapufák meccsén

Miután a németek nehézkes kezdés után hét góllal tömték ki a holland Zs-válogatottnak is beillő, amúgy szimpatikus Curaçaót az észak-amerikai foci-vb-n (ahogy a helyi karibi kreol nyelven, papiamentuul mondják: Kanadó no sa yora kaminda – a vándorok nem sírnak az úton), az E csoport vasárnap éjjeli meccsén Elefántcsontpart némi meglepetésre 1-0-ra legyőzte Ecuadort.

Továbbra is győzelem nélkül Dél-Amerika

Elefántcsontpart 2010 körül Afrika egyik legjobbja volt, most viszont nincsenek igazán nagy sztárjai. Ecuador viszont nagyon stabil csapatnak számít, úgyhogy inkább ők tűntek esélyesnek a második helyre a csoportban. Gólgazdag meccsre biztosan nem lehetett számítani, hiszen az ecuadoriak 18 meccsen mindössze öt gólt kaptak a dél-amerikai selejtezőkön, és volt nyolc 0-0-juk.

Ehhez képest élvezetes meccset produkáltak, csomó helyzettel, mégis úgy nézett ki sokáig, hogy a papírformának megfelelően megszületik a vb első gól nélküli döntetlenje. Ecuador már az első félidőben lőtt két hatalmas kapufát, a szünet után a 105-szörös válogatott csatáruk, Enner Valencia harmadszor is azt döngette meg, majd Elefántcsontpart is eltalálta a felsőlécet – de gól csak nem akart születni. Ekkor már az afrikaiak áltak közelebb ehhez, a meccs végéhez közeledve viszont már kevesen számítottak arra, hogy betalálnak. A 90. percben mégis így lett: a Manchester Unitedben játszó Amad Diallo egy jobboldali beadás után 14 méterről a hosszúba lőtt.

Elefántcsontpart ezzel a győzelemmel – ha esélyeshez méltón veri majd Curaçaót – simán továbbjuthat, Ecuadornak viszont a németek ellen javítania kellene a biztonság kedvéért.

Elefántcsontpart CIV 1 - 0 Ecuador ECU Vége E csoport A. Traoré 90 ' S. Fofana 28 ' F. Kessié 38 ' G. Doué 40 ' J. Porozo Vernaza 73 '

Hengereltek a svédek

Az F csoportot Svédország vezeti az első forduló után, miután 5-1-re kiütötte Tunéziát. Betalált a sztárcsatárok közül Isaak és Gyökeres is, két bombagólt viszont az a Yasin Ayari szerzett, aki apai ágon tunéziai származású. Az első után nem is ünnepelt látványosan a Brighton középpályása. Az amerikai Balogun és a német Havertz után ő a harmadik duplázó.

Svédország SWE 5 - 1 Tunézia TUN Vége F csoport Y. Ayari 7 ' A. Isak 30 ' V. Gyökeres 59 ' M. Svanberg 84 ' Y. Ayari 90+6' O. Rekik 43 ' R. Khedira 54 '

A svédek látványosan, dinamikusan és eredményesen mutatkoztak be (ötödik góljukat a csereként beálló Svanberg szerezte, hosszas VAR-ozás után lett hivatalos), és ezzel a gólkülönbséggel máris biztos esélyük van a továbbjutásra az előzetesen az egyik legnehezebbnek és kiegyenlítettebbnek gondolt csoportból.

Mi lesz most?

Folytatás hétfő este négy újabb meccsel: emberi időben (magyar idő szerint este hat, az eddigi legkorábbi kezdési időpont) előbb a spanyolok játszanak a Zöld-foki szigetekkel, majd kilentől Belgium jön Egyiptommal. Az éjszakai műszakban éjféltől Uruguay–Szaúd-Arábia, hajnalban Irán–Új-Zéland lesz műsoron.

(Címlapkép: a svéd Yasin Ayari az első gólja után, fotó: Julio Cesar Aguilar/AFP)