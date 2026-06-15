Bombagólokkal ütötték ki a svédek Tunéziát, elefántcsontparti meglepetés a kapufák meccsén

Miután a németek nehézkes kezdés után hét góllal tömték ki a holland Zs-válogatottnak is beillő, amúgy szimpatikus Curaçaót az észak-amerikai foci-vb-n (ahogy a helyi karibi kreol nyelven, papiamentuul mondják: Kanadó no sa yora kaminda – a vándorok nem sírnak az úton), az E csoport vasárnap éjjeli meccsén Elefántcsontpart némi meglepetésre 1-0-ra legyőzte Ecuadort.
Elefántcsontpart 2010 körül Afrika egyik legjobbja volt, most viszont nincsenek igazán nagy sztárjai. Ecuador viszont nagyon stabil csapatnak számít, úgyhogy inkább ők tűntek esélyesnek a második helyre a csoportban. Gólgazdag meccsre biztosan nem lehetett számítani, hiszen az ecuadoriak 18 meccsen mindössze öt gólt kaptak a dél-amerikai selejtezőkön, és volt nyolc 0-0-juk.
Ehhez képest élvezetes meccset produkáltak, csomó helyzettel, mégis úgy nézett ki sokáig, hogy a papírformának megfelelően megszületik a vb első gól nélküli döntetlenje. Ecuador már az első félidőben lőtt két hatalmas kapufát, a szünet után a 105-szörös válogatott csatáruk, Enner Valencia harmadszor is azt döngette meg, majd Elefántcsontpart is eltalálta a felsőlécet – de gól csak nem akart születni. Ekkor már az afrikaiak áltak közelebb ehhez, a meccs végéhez közeledve viszont már kevesen számítottak arra, hogy betalálnak. A 90. percben mégis így lett: a Manchester Unitedben játszó Amad Diallo egy jobboldali beadás után 14 méterről a hosszúba lőtt.
Elefántcsontpart ezzel a győzelemmel – ha esélyeshez méltón veri majd Curaçaót – simán továbbjuthat, Ecuadornak viszont a németek ellen javítania kellene a biztonság kedvéért.
Az F csoportot Svédország vezeti az első forduló után, miután 5-1-re kiütötte Tunéziát. Betalált a sztárcsatárok közül Isaak és Gyökeres is, két bombagólt viszont az a Yasin Ayari szerzett, aki apai ágon tunéziai származású. Az első után nem is ünnepelt látványosan a Brighton középpályása. Az amerikai Balogun és a német Havertz után ő a harmadik duplázó.
A svédek látványosan, dinamikusan és eredményesen mutatkoztak be (ötödik góljukat a csereként beálló Svanberg szerezte, hosszas VAR-ozás után lett hivatalos), és ezzel a gólkülönbséggel máris biztos esélyük van a továbbjutásra az előzetesen az egyik legnehezebbnek és kiegyenlítettebbnek gondolt csoportból.
Folytatás hétfő este négy újabb meccsel: emberi időben (magyar idő szerint este hat, az eddigi legkorábbi kezdési időpont) előbb a spanyolok játszanak a Zöld-foki szigetekkel, majd kilentől Belgium jön Egyiptommal. Az éjszakai műszakban éjféltől Uruguay–Szaúd-Arábia, hajnalban Irán–Új-Zéland lesz műsoron.
(Címlapkép: a svéd Yasin Ayari az első gólja után, fotó: Julio Cesar Aguilar/AFP)
A többszörösen történelmet író karibi kis ország bátran játszott, de azért kapott egy hetest. Livano Comenencia azért már így is több gólt lőtt Németországnak, mint Lionel Messi, Andrés Iniesta vagy Wayne Rooney.