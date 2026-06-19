Negyven éve utálta, hogy lefotózzák, most kint van a képe Hollandia nemzeti múzeumának homlokzatán

„A fiam írt egy üzenetet, hogy »Anya, ez te vagy?«” - meséli egy biciklis nő a holland Rijksmuseum előtt állva, aminek a homlokzatán gigantikus molinó hirdeti, hogy Ed van der Elsken fényképeiből nyílt kiállítást.

Ed van der Elsken a XX. század egyik legfontosabb fényképésze, Love of te Left Bank című könyvét 70 évvel később is újra meg újranyomják. A fotó, amivel a Rijksmuseum friss kiállítását hirdetik, van der Elsken egyik legismertebb munkája, egy kinyújtott nyelvű bicikliző nőt ábrázol. A művész főként a mindennapi életet annak minden szépségével és/vagy nehézségével bemutató utcai képeiről ismert.

Épp ilyen a bicikliző fiatal nő képe is, elgurul a fotós előtt, kinyújtja a nyelvét, aztán suhan is tovább.

És íme, a képen szereplő nő, aki negyven évvel később szembesült azzal, hogy Hollandia nemzeti múzeumának homlokzatán virít:

Ahogy elmeséli: valójában azért nyújtotta ki a nyelvét, mert irritálta az, hogy akarata ellenére lefotózzák, miközben sosem szerette, ha fényképezik, illetve azt is, hogy 40 évvel ezelőtt, a kép készültekor független, erős nő volt, aki gondoskodott magáról, ennek az erőnek a büszkesége pedig a mai napig érződik a képen.

És most, amikor négy évtizeddel később látja magát a Rijksmuseumnak, Amszterdam legszebb épületének a homlokzatán, boldogsággal tölti el ez az egész történet.

Mondjuk ez még mindig a szerencsésebb eset, mi lett volna, ha nem örül neki?