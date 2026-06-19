Nem hiszed el, miért akarja a Tisza, hogy több sertéshúst egyél (18+)

Sajtótájékoztatót tartott Búza László élelmiszer-gazdaságért, -kereskedelemért és -műveltségért felelős államtitkár, elsősorban annak ürügyén, hogy a több oldalról szorongatott hazai sertéságazatot megtámogassák.

Na de hogy támogatták meg!

A HVG tudósítása alapján amellett, hogy szó esett az ágazat nehézségeiről, az államtitkár arra buzdította a magyar lakosságot, hogy a nehézségek leküzdése érdekében a következő hetekben igyekezzenek legalább 5-6 adaggal több sertéshúst enni.

És hogy ehhez meghozza a lakosság kedvét, felsorakoztatott néhány kikezdhetetlen érvet is, például azt, hogy a sertéshúsban lévő szerves cink segít, hogy a „szexuális hormonháztartásunk is a topon legyen”.

Wilma sajnos nem idehaza élő sertés, a Hannoveri Állatkertben lakik, de ehhez a cikkhez nála jobb illusztrációt el sem tudok képzelni. Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE

Mit takar ez a gyakorlatban az államtitkár úr szerint?

egészséges populáció,

egészséges erekció,

pattogó petefészek tüszőkkel.

Mint kiderült, a következő hetekben intenzív kampány is indul annak érdekében, hogy több fogyjon a hazai, jobb minőségű és egészségesebb sertéshúsból, a Múzeumok Éjszakáján például a rakparton fognak minihamburgereket osztogatni.

Szerencsére már ebédeltem, mire a hír befutott (töltött paprikát, darált sertéshúsból), most várom a pattogó petefészek effektust, de egyelőre csak a kajakóma szele legyintett meg.