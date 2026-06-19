Nem hiszed el, miért akarja a Tisza, hogy több sertéshúst egyél (18+)

Sajtótájékoztatót tartott Búza László élelmiszer-gazdaságért, -kereskedelemért és -műveltségért felelős államtitkár, elsősorban annak ürügyén, hogy a több oldalról szorongatott hazai sertéságazatot megtámogassák.
Na de hogy támogatták meg!
A HVG tudósítása alapján amellett, hogy szó esett az ágazat nehézségeiről, az államtitkár arra buzdította a magyar lakosságot, hogy a nehézségek leküzdése érdekében a következő hetekben igyekezzenek legalább 5-6 adaggal több sertéshúst enni.
És hogy ehhez meghozza a lakosság kedvét, felsorakoztatott néhány kikezdhetetlen érvet is, például azt, hogy a sertéshúsban lévő szerves cink segít, hogy a „szexuális hormonháztartásunk is a topon legyen”.
Mit takar ez a gyakorlatban az államtitkár úr szerint?
Mint kiderült, a következő hetekben intenzív kampány is indul annak érdekében, hogy több fogyjon a hazai, jobb minőségű és egészségesebb sertéshúsból, a Múzeumok Éjszakáján például a rakparton fognak minihamburgereket osztogatni.
Szerencsére már ebédeltem, mire a hír befutott (töltött paprikát, darált sertéshúsból), most várom a pattogó petefészek effektust, de egyelőre csak a kajakóma szele legyintett meg.