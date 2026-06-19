Pottyondy Edina feljelentésére mehettek ki a rendőrök Bede Zsolthoz

Idén februárban tett feljelentést Pottyondy Edina ismeretlen tettes ellen. Mint írja, bár sokszor került a propaganda célkeresztjébe, a rágalmak miatt nem fordult soha rendőrséghez, „mert értelmetlennek és lehetetlennek tűnt egy olyan gépezettel szemben harcolni, amely végtelen erőforrással rendelkezik, és a törvények felett áll.”

Egyetlen esetben tett kivételt, amikor a kiskorú gyereke került a propaganda célkeresztjébe. „Úgy éreztem, hogy nincs jogom az ő nevében is tűrni, nincs jogom beletörődni abba, hogy a rendszer pribékjei az ő legalapvetőbb jogait megtapossák.”

„Sajtóhírek szerint az ügy jelenleg úgy áll, hogy házkutatást tartottak, és elektronikai eszközöket foglaltak le a Vadhajtások prófétájánál, Orbán Viktor első számú igeforrásának főpapjánál” - írja Pottyondy.

Hogy valóban erről az ügyről van szól, azt Bede Zsolt és az őt védő Gaudi-Nagy Tamás is megerősítette.

Pottyondy egyébként posztja végén külön kiemelte:

„A sors fintora, hogy Igeforrás uraságot pont Gaudi-Nagy Tamás, Kónya Endre egykori ügyvédje képviseli. Milyen kicsi a világ!”

Bede Zsoltnál, a Vadhajtások oldal gazdájánál szerda reggel tartottak házkutatást a rendőrök. Bede állítása szerint a rendőrök reggel fél hét előtt mentek a lakására, lefoglalták a gépét és a telefonjaikat, és nem engedték meg, hogy ügyvédet hívjon. Bede ugyan a szerdai házkutatásról először azt mondta az erről publikált videójában, hogy a rendőrök nem tudták megmondani neki, miért mentek ki hozzá, de ezután mégis elárulta, hogy azt közölték vele, hogy személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt foglalták le az adathordozóit.

Nem Pottyondy az egyetlen, aki fellépett Bede megmozdulásai miatt, Perintfalvi Rita teológus rágalmazás és becsületsértés miatt tett feljelentést ellene, miután szélsőjobbos oldalak azt állították, hogy ő szerepelt egy osztrák extrém pornóban, amihez valójában semmi köze nem volt. Perintfalvi a Gulyáságyú Médiának szerdán még azt mondta, szerinte a rendőrségi eljárás ezzel állhat összefüggésben.

„Június 8-án kaptam egy bírósági végzést a Bede Zsolt ellen folyamatban lévő magánvádas büntetőügy kapcsán, amiben az állt, hogy a bíróság »házkutatásra, lefoglalásra, átvizsgálásra, kielemezésre« utasította a rendőrséget. (…) Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a rendőrségi akció az ellenem elkövetett bűncselekmények gyanúja miatt történt” – nyilatkozta Perintfalvi.