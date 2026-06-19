Tarr Zoltán több közgyűjteményben vizsgálatot rendelt el

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el az MNM KK Országos Széchenyi Könyvtárban, az MNM KK Iparművészeti Múzeumban, az MNM KK Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben. Tarr Zoltán az oldán a lépést azzal indokolta, hogy az ott dolgozók folyamatosan és visszatérően szakszerűtlenségről, hatalmi visszaélésekről számoltak be

„A kormány a kultúra minden területén káoszt hagyott maga után, minisztériumunk működése óta folyamatosan érzékeljük, milyen káros hatása volt a leköszönt rendszernek a magyar nemzet közkincsére, közös kultúránkra” - írta a miniszter.

Fotó: Németh Dániel/444

Tarr Zoltán arra kéri az érintett intézmények szakszervezeteit és Üzemi Tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz. A dolgozók által feltett kérdéseket pénteken elküldte az érintett főigazgatóknak.