Turistautakat is felszórhattak azbesztes zúzalékkal Nyugat-Magyarországon

Jelzett turistautakat, és a Kéktúra útvonal egyes szakaszait is érintheti az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügye Nyugat-Magyarországon, olvasható a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) honlapján.

A Szövetség elkezdte feltérképezni, mely útvonalak lehetnek érintettek. Első körben az állami erdőgazdaságokat és a nemzeti park-igazgatóságokat kérdezték meg, hogy van-e tudomásuk olyan jelzett turistautakról vagy a kirándulók által rendszeresen használt egyéb utakról, amelyekre azbeszttartalmú kőzúzalék kerülhetett.

A beérkezett válaszok alapján eddig a Szombathelyi Erdészet Zrt. és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Ezek közé tartozik az Országos Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra egy-egy szakasza is, összesen kb. 5 km hosszúságban, valamint további mintegy 30 km más turistautakon.

Az MTSZ térképre rakta, hogy mely útvonalak érintettek:

Fotó: MTSZ

A térképen narancssárgával kivastagítva jelölték az igazoltan, lilával pedig a feltételezhetően azbeszttel szennyezett szakaszokat. A térkép nagyított változata itt nézhető meg. Az adatokat folyamatosan frissítik.

A Pénzcentrum összesítése szerint a rohonci bányából érkező szállítmányok összesen 187 magyar települést és 8 megyét érintettek. Eddig négy osztrák bánya, a badersdorfi, a bernsteini, a pilgersdorfi és a rumpersdorfi magyarországi szállítmányairól lehetett tudni. Azokról a helyekről nagyjából 250 magyarországi településre érkezett szennyezett kő. A képviselő honlapján elérhető kumulált szállítási térkép azt mutatja, hogy a nyugat-magyarországi megyékbe nagyon nagy mennyiségű ilyen kőzúzalékot szállították, de jutott az azbeszttel szennyezett kőből Budapestre és Pest megyébe is.