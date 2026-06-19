Vádat emeltek egy nővel szemben, aki benyugtatózva, babakocsis gyerekével kétszer is egy tóba zuhant

A Ceglédi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a nagykőrösi nő 2024 júliusában alig egyéves gyermekével a nagykőrösi Csónakázó-tóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől „rossz hangulati állapotára” hivatkozva kedélyjavító gyógyszert kért.

Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott; az ismerős felhívta a nő figyelmét, hogy kizárólag egy tablettát vegyen be egyszerre. A vádlott több szem gyógyszert is bevett, amitől tudatzavar alakult ki nála.

A nő a parthoz közeli padon ült, előtte a babakocsiban volt gyereke, amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette egyensúlyát és a tóba esett, ahova magával rántotta a gyerekét a babakocsival.

A még közelben tartózkodó ismerős a tóból kihúzta a csecsemőt és a vádlottat is, majd a férfi telefonon értesítette a nő élettársát és megkérte a vádlottat, hogy a megérkezéséig maradjon a padon.

A nő rövid idő után felállt a padról, de a gyógyszer hatása miatt ismét elveszítette az egyensúlyát és a babakocsit magával rántva megint a tóba esett, az alig egyéves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett.

A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyereket a vízből és értesítette a mentőket.

A vádlott a szülői feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegte azzal, hogy kizárólag orvosi rendelvényre kapható gyógyszereket vett be, amikor a kisgyereke kizárólag az ő felügyelete alatt állt. A nő önhibájából olyan állapotba került, hogy a gyereke felügyeletére, gondozására nem volt képes és ezzel az életét, testi épségét veszélyeztette.

A Ceglédi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja; az ügyben a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.

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