250 piknikező gyerek közelében tartottak szórásos temetést, kiakadt a dunabogdányi polgármester

Az elmúlt időszakban több vízbe szórásos temetés is volt a dunabogdányi partszakaszon, ami okkal kelt zavart a polgárok körében, de annyira groteszk volt, ami pénteken történt, hogy az túlment az eddigieken – írta a település polgármestere, Liebhardt András.

„Ezzel a nem hagyományos környezetben történő üzletszerű temetkezés jelent meg a községünkben, hangfalakkal, székekkel, kenetteljes szertartással, egy forgalmas, most már a nyári vizi sportokat is éltető helyszínen. Mindez ugyan a 100 méteres védőtávolság mellett a strandunk alatt történt, de az átmeneti sátorozásra kijelölt helyen és úgy, hogy a közvetlen közelben épp 250 gyermek piknikezett az utolsó tanítási napok egyikén. Több felháborodott hívást is kaptunk a faluból is, közbotránkozás kísérte a szertartást.”

Utána arról írt, hogy milyen fontos a helyieknek a Duna, akik főtér híján közösségi térként tekintenek a partra, és szerinte a szórásos temetéseket a közösség idegenszerűnek, provokatívnak és a körülményeit illetően az elhunytra nézve is kegyeletsértőnek tartja. Ő nem engedné ki a maradványokat a temető falai közül, mert ez illegális temetési szertartásokhoz vezethet, de rendeletben ezt nem tudja korlátozni.

A dunabogdányi part egy része, a cikkhez kép illusztráció Fotó: Google maps

A szórásos temetésnek komoly szabályai vannak, azt csak legálisan, temetkezési vállalkozó bevonásával lehet végezni, a terület kezelőjének, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak az engedélyével. A polgármester azt írta, mindent megtesz majd, hogy ne lehessen vízbeszórásos temetés Dunabogdányban, vagy ha elkerülhetetlen, akkor messze a lakott területtől, a községtől délre legyen erre kijelölt partszakasz. Egyeztetett a vízügy igazgatójával, hogy kinek, mikor és hova adtak engedélyt, és a lehető legnagyobb korlátozásokról is tárgyaltak.

„A Duna nem a Gangesz” – írta a polgármester, a posztját pedig azzal zárta, a „szórás és szórakozás” jelentésben nagyon távol áll egymástól, el kéne határolni, földrajzilag is. (via Blikk)