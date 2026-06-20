Alig egy perc után szerzett vezetést Marokkó, és ez elég is volt Skócia ellen

Marokkó 1–0-ra legyőzte Skóciát a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának magyar idő szerint szombat hajnali mérkőzésén. Az észak-afrikai csapat ezzel már négy ponttal áll, és gyakorlatilag karnyújtásnyira került a továbbjutástól. Skócia három ponttal és nullás gólkülönbséggel várja a csoportkör utolsó fordulóját, amit Brazília ellen játszik majd.

A mérkőzés szinte azonnal sokkolta a Boston melletti Gillette Stadiumban nagy számban jelen lévő skót szurkolókat. Ismael Saibari már a 69. másodpercben megszerezte a vezetést Marokkónak: Brahim Díaz emelése után kilépett a skót védelem mögé, majd egy átvétel után nagy erővel lőtt Angus Gunn kapujába. Saibari a brazilok elleni 1-1-es első csoportmeccsen is hasonló helyzetből talált be.

Az első félidőben Marokkó egyértelmű fölényben futballozott. A skótok nehezen találták a helyüket, pontatlanul játszottak, és sokszor úgy tűnt, meglepi őket az ellenfél agresszív letámadása. Marokkó többször is növelhette volna az előnyét: Azzedine Ounahi veszélyes beadásáról Brahim Díaz és Saibari is éppen lemaradt, Asraf Hakimi lövését pedig Gunn védte nagy bravúrral. Hakimit, aki nemi erőszak vádja miatt áll majd bíróság elé, az Athletic tudósítása szerint a skót szurkolók többször is hangosan kifütyülték.

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

A szünetben a skótok számára az volt a legjobb hír, hogy csak egygólos hátrányban voltak. A második félidőre Steve Clarke együttese rendezettebbé vált, és bár továbbra sem alakított ki sok helyzetet, egyre inkább felvette a versenyt Marokkóval. John McGinn a 48. percben büntetőt reklamált egy ütközés után, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest, és a videobíró sem avatkozott közbe. Később Scott McTominay esése után is tizenegyest követeltek a skótok, de az az eset még kevésbé volt egyértelmű.

Marokkó a fordulás után többször is eldönthette volna a meccset, de nem volt elég hatékony a kapu előtt, és több ígéretes kontrát is elrontott pontatlan utolsó passzokkal. A hajrában Skócia egyre inkább ment előre, és ahogy azt a Guardian is megjegyezte, McTominay hatása érezhetően nőtt, lövése öt perccel a rendes játékidő vége előtt megpattant, és az oldalhálóban kötött ki. A skótok végül hosszú ívelésekkel próbáltak nyomást gyakorolni Marokkóra, de az egyenlítés nem jött össze.

A vereség ellenére Skócia helyzete korántsem reménytelen. A 48 csapatos világbajnokság új lebonyolítása szerint a 12 csoport első két helyezettje mellett a nyolc legjobb harmadik is továbbjut. A négy pont gyakorlatilag biztos kvalifikációt jelentene Skóciának, ezt egy Brazília elleni döntetlennel még elérheti. Ugyanakkor még egy vereség sem feltétlenül lenne végzetes, különösen, ha nem nagy különbségű. Marokkó Haiti ellen zárja a csoportkört Atlantában, és az eddigiek alapján egyértelmű favoritnak számít a csoport első helyére.