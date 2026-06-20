Az ukrán elnöki iroda vezetője és a varsói nagykövetük is lemondott a lengyel kitüntetésükről

Kirilo Budanov Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője és Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet lemondott a korábban Lengyelország által nekik adományozott Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjéről, tiltakozásul amiatt, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését, a Fehér Sas-rendet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől.

„Sajnálatos módon Karol Nawrocki lengyel elnök barátságtalan lépést tett népünkkel szemben, amikor megfosztotta Ukrajna elnökét a korábban neki adományozott Fehér Sas-rendtől. Kétségtelen, hogy ez ajándék a moszkvai agresszor számára, amelyet az feltétlenül felhasznál majd Ukrajna és Lengyelország ellen egyaránt" - hangsúlyozta Budanov szombati Facebook-bejegyzésében.

Szavai szerint Ukrajna és Lengyelország népeit hosszú múltra visszatekintő kapcsolatok kötik össze, történelmüknek pedig különböző, hősies és tragikus fejezetei is vannak. Ennek azonban szerinte mélyreható átgondolásra, nem pedig „durva politikai spekulációkra" kellene ösztönöznie.

„Ukrajna nem mondja meg egyetlen más népnek sem, hogyan tanítsa a saját történelmét. Ezért mi is fenntartjuk magunknak a jogot saját nemzeti emlékezetünkhöz és méltóságunkhoz. Meggyőződésem, hogy a lengyel elnök ezen gesztusának semmi köze az igazságossághoz vagy bármi hasonlóhoz. Hiszen milyen igazságosságról beszélhetünk, ha például az olasz fasiszta diktátort és Hitler szövetségesét, Benito Mussolinit mindmáig nem fosztották meg a Fehér Sas-rendtől?" - tette fel a kérdést az elnöki iroda vezetője.

„Ukrajna továbbra is Európa egésze, így Lengyelország védelméért is harcol, amiért a legnagyobb árat fizeti. Mint minden ukrán, én sem maradhatok azonban tétlen, és nem nézhetem közömbösen, ahogyan polgárainkkal szemben alaptalanul és mesterségesen felpörgetik a gyűlölet gépezetét. Ezt figyelembe véve visszautasítom a Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét, amellyel tavaly a lengyel elnök tüntetett ki engem" - közölte Budanov.

Zelenszkijt 2023 áprilisában tüntette ki a Fehér Sas-renddel Andrzej Duda akkori lengyel elnök "a Lengyelország és Ukrajna közötti baráti és sokoldalú kapcsolatok elmélyítésében tanúsított kimagasló érdemeiért, az európai demokrácia, béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés fejlesztése terén, valamint az emberi jogok védelme érdekében kifejtett fáradhatatlan tevékenysége elismeréséül".

Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet szombaton szintén bejelentette, hogy visszaadja a neki adományozott Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét.

A lengyel elnök pénteken bejelentett döntését, hogy visszavonja ukrán hivatali partnere kitüntetését az előzte meg, hogy Zelenszkij május végén az "Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) hősei" tiszteletbeli elnevezést adományozta az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) északi műveleti központjának.

Nawrockit felháborította, hogy a katonai egységet a II. világháborúban megalakult nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) „hőseiről” nevezik el. A lengyel elnök szerint ez a lépés érthetetlen és mélyen kiábrándító.

Az UPA a 40-es 50-es években az ukrán függetlenségért harcolt a Vörös Hadsereg, a náci Németország és a lengyel hatóságok ellen, ezért Ukrajnában sokan hősöknek tartják őket. Lengyelország viszont azzal vádolja az UPA-t, hogy 1943–45 között népirtást hajtott végre Volhíniában a lengyelek ellen. A lengyel elnök arról beszélt, a többség számára az UPA mindenekelőtt az a szervezet marad, amely felelős a brutális bűncselekményekért.

Nawrocki hangsúlyozta, hogy a diplomáciai vita ellenére Lengyelország továbbra is támogatja Ukrajnát az oroszok elleni háborúban.