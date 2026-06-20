Csapattársai lepték meg a lábtörést szenvedett kanadai játékost a kórháznál

Műtétje után kiengedték a vancouveri kórházból a kanadai válogatott Ismaël Konét, akinek a katari Asszim Madibo törte el a lábát a világbajnokság csütörtöki meccsén.
Konét a kórház kijáratnál a csapattársai és Jesse Marsch szövetségi kapitány várta, hogy támogatásukról biztosítsák a sérült játékost. A teljes stáb Koné keresztnevét skandálta.
A világbajnokság eddigi legsúlyosabb sérülését elszenvedő 24 éves játékos műtétje sikeres volt, vélhetően teljesen fel fog épülni. A brutális belépőért Madibo piros lapot kapott, Kanada pedig 6-0-ra ütötte ki Katart. Az egyik gól csapattársa már a pályán Konénak ajánlotta, a meze felemelésével.
A társházigazda az utolsó csoportkörben Svájccal játszik.
|B csoport
|Meccs M
|Győzelem Gy
|Döntetlen D
|Vereség V
|Lőtt gól G+
|Kapott gól G-
|Gólkülönbség GK
|Pontszám P
|1.
|
Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2.
|
Svájc
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3.
|
Bosznia-Hercegovina
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4.
|
Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1