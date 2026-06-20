Foci-Vb 2026
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Csapattársai lepték meg a lábtörést szenvedett kanadai játékost a kórháznál

futball

Műtétje után kiengedték a vancouveri kórházból a kanadai válogatott Ismaël Konét, akinek a katari Asszim Madibo törte el a lábát a világbajnokság csütörtöki meccsén.

Fotó: ERCIN ERTURK/Anadolu via AFP

Konét a kórház kijáratnál a csapattársai és Jesse Marsch szövetségi kapitány várta, hogy támogatásukról biztosítsák a sérült játékost. A teljes stáb Koné keresztnevét skandálta.

A világbajnokság eddigi legsúlyosabb sérülését elszenvedő 24 éves játékos műtétje sikeres volt, vélhetően teljesen fel fog épülni. A brutális belépőért Madibo piros lapot kapott, Kanada pedig 6-0-ra ütötte ki Katart. Az egyik gól csapattársa már a pályán Konénak ajánlotta, a meze felemelésével.

Fotó: ALEX GRIMM/Getty Images via AFP

A társházigazda az utolsó csoportkörben Svájccal játszik.

B csoport Meccs M Győzelem Gy Döntetlen D Vereség V Lőtt gól G+ Kapott gól G- Gólkülönbség GK Pontszám P
1.
Kanada
2 1 1 0 7 1 6 4
2.
Svájc
2 1 1 0 5 2 3 4
3.
Bosznia-Hercegovina
2 0 1 1 2 5 -3 1
4.
Katar
2 0 1 1 1 7 -6 1
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