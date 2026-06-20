Hegedűs Zsolt reagált a kétéves kisfiú halálának hírére: Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk

Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy kétéves kisfiú halála ügyében, aki a tatabányai kórházban vesztette életét lázgörcsben.

Hegedűs Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs Facebook-posztjában felidézte, hogy két évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogy hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer.

„Angliában a tragédiát követően a rendszer önvizsgálatot tartott, feltárta a hibákat, levonta a tanulságokat, és olyan intézményeket erősített meg, mint a duty of candour — az őszinte, kötelező tájékoztatás és a transzparens hibafeltárás kultúráját. Ott sem volt könnyű szembenézni a történtekkel. Magyarországon ezzel szemben sokszor nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alá söprés és az egyének hibáztatása” - írta az egészségügyi miniszter, majd azzal folytatta:

„Hatalmas felelősség, hogy mindaz, amit akkor képviseltem — az őszinteség, a hibák feltárása, a tanuló egészségügy, a betegbiztonság elsődlegessége — ne csak cikkekben, Facebook-posztokban és konferenciákon létezzen, hanem a magyar gyakorlat része legyen. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy megváltozzon az a rendszer, amit örököltünk, ami sajnos már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a hibák eltitkolásának gyakorlatát.”

A konkrét tragédiával kapcsolatban azt írta, egy ilyen ügyben „az igazságszolgáltatásnak és a szakmai vizsgálatnak kell kimondania a felelősséget.”

„De egy dolog már most biztos: nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk. Mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nemcsak egy életet veszítünk el — hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is.”

A Tények számolt be arról, hogy lázgörcsöt kapott és meghalt egy kétéves kisfiú a tatabányai kórházban. A szülők azt mondták, előző nap bementek a tatabányai gyerekügyeletre, mert a gyereknek 39 fokos láza volt, de hazaküldték őket. Másnapra sem javult a helyzet, ezért a háziorvos agyhártyagyulladás gyanújával kórházba küldte, de a szülők szerint ott nem tudták eldönteni, hogyan kezeljék, osztályról osztályra küldték. A gyerek sokkot kapott a láztól, újra kellett éleszteni, de végül nem tudták megmenteni az életét a kórházban. A patológus a szülők szerint azt mondta, ne kérjenek boncolást, mert a gyerek már így is eleget szenvedett. Végül egy jogvédő szervezet segítségével feljelentést tettek, szerintük a kórház a felelős a gyerek halála miatt. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz, a kórház erre hivatkozva nem válaszolt a csatorna megkeresésére.