Foci-Vb 2026
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Hollandia lelépte a svéd válogatottat

futball

Ha van meccs, amit az ivószünetnek köszönhetően valóban negyedekre lehet osztani, a Hollandia-Svédország ilyen volt.

Az F csoport első meccsén a svédek kiütöttek Tunéziát 5-1-re, a hollandok az utolsó pillanatban engedték ki a kezükből a győzelmet Japán ellen (2-2).

A hollandok edzője, Ronald Koeman nyúlt bele a kezdőbe, és Brian Brobbeyt tette be középcsatárnak, az egyik gólszerző, Summerville lett csere. Koeman húzása parádésan bejött, a Sunderlandben játszó, a válogatottban addig csak egy gólt szerző Brobbey a 17. percben már duplázott, Hollandia könnyedén szerezte a gólokat. Az ivószünet alaposan megváltoztatta a játék képét, a hollandok visszaálltak, a svédek remek támadásokat vezettek, Gyökeres és Ayari is nagyon élt, de gólt nem tudtak szerezni, a holland kapus, Bart Verbruggen bravúrjaival maradt a 2-0 a lüktető első félidő végén.

A második félidő elején a hollandok gyorsan szereztek egy gólt, Gakpo a 47. percben talált be, aztán hét perccel később már ő is kétgólos volt. Itt nagyobb vége lett a meccsnek. Bár a svédek nem adták fel, a csereként beállt Anthony Elanga az 59. percben szépített is, de felzárkózni már nem tudtak, sőt, a japánok ellen betaláló, most csak csereként beálló Cryscenio Summerville egy lapos lövéssel ezen a meccsen is eredményes volt, ezzel lett 5-1.

Elanga cselét azért érdemes megnézni.

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Nem feltétlenül volt négygólos különbség a két csapat között, legalábbis támadásban, a holland kapusnak hét védése is volt, de a svédek védelmén rendre ellenállás nélkül átrohantak a holland támadók.

5'
B. Brobbey
17'
B. Brobbey
46'
D. Malen
C. Summerville
47'
C. Gakpo
53'
G. Gudmundsson
54'
C. Gakpo
55'
A. Bernhardsson
A. Elanga
56'
B. Nygren
L. Bergvall
56'
J. Karlström
B. Zeneli
59'
A. Elanga
59'
F. de Jong
T. Koopmeiners
59'
T. Reijnders
G. Til
72'
B. Brobbey
M. Depay
75'
Y. Ayari
79'
Y. Ayari
T. Ali
80'
L. Bergvall
89'
C. Summerville
90'
C. Gakpo
N. Lang
90+3'
G. Gudmundsson
E. Stroud

A csoportkör harmadik fordulójában Japán-Svédország és Hollandia-Tunézia meccs lesz.

F csoport Meccs M Győzelem Gy Döntetlen D Vereség V Lőtt gól G+ Kapott gól G- Gólkülönbség GK Pontszám P
1.
Hollandia
2 1 1 0 7 3 4 4
2.
Svédország
2 1 0 1 6 6 0 3
3.
Japán
1 0 1 0 2 2 0 1
4.
Tunézia
1 0 0 1 1 5 -4 0
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