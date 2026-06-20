Hollandia lelépte a svéd válogatottat

Ha van meccs, amit az ivószünetnek köszönhetően valóban negyedekre lehet osztani, a Hollandia-Svédország ilyen volt.

Az F csoport első meccsén a svédek kiütöttek Tunéziát 5-1-re, a hollandok az utolsó pillanatban engedték ki a kezükből a győzelmet Japán ellen (2-2).

A hollandok edzője, Ronald Koeman nyúlt bele a kezdőbe, és Brian Brobbeyt tette be középcsatárnak, az egyik gólszerző, Summerville lett csere. Koeman húzása parádésan bejött, a Sunderlandben játszó, a válogatottban addig csak egy gólt szerző Brobbey a 17. percben már duplázott, Hollandia könnyedén szerezte a gólokat. Az ivószünet alaposan megváltoztatta a játék képét, a hollandok visszaálltak, a svédek remek támadásokat vezettek, Gyökeres és Ayari is nagyon élt, de gólt nem tudtak szerezni, a holland kapus, Bart Verbruggen bravúrjaival maradt a 2-0 a lüktető első félidő végén.

A második félidő elején a hollandok gyorsan szereztek egy gólt, Gakpo a 47. percben talált be, aztán hét perccel később már ő is kétgólos volt. Itt nagyobb vége lett a meccsnek. Bár a svédek nem adták fel, a csereként beállt Anthony Elanga az 59. percben szépített is, de felzárkózni már nem tudtak, sőt, a japánok ellen betaláló, most csak csereként beálló Cryscenio Summerville egy lapos lövéssel ezen a meccsen is eredményes volt, ezzel lett 5-1.

Elanga cselét azért érdemes megnézni.

Nem feltétlenül volt négygólos különbség a két csapat között, legalábbis támadásban, a holland kapusnak hét védése is volt, de a svédek védelmén rendre ellenállás nélkül átrohantak a holland támadók.

5 ' B. Brobbey 17 ' B. Brobbey 46 ' D. Malen C. Summerville 47 ' C. Gakpo 53 ' G. Gudmundsson 54 ' C. Gakpo 55 ' A. Bernhardsson A. Elanga 56 ' B. Nygren L. Bergvall 56 ' J. Karlström B. Zeneli 59 ' A. Elanga 59 ' F. de Jong T. Koopmeiners 59 ' T. Reijnders G. Til 72 ' B. Brobbey M. Depay 75 ' Y. Ayari 79 ' Y. Ayari T. Ali 80 ' L. Bergvall 89 ' C. Summerville 90 ' C. Gakpo N. Lang 90+3' G. Gudmundsson E. Stroud

A csoportkör harmadik fordulójában Japán-Svédország és Hollandia-Tunézia meccs lesz.