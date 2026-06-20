Hollandia lelépte a svéd válogatottat

Ha van meccs, amit az ivószünetnek köszönhetően valóban negyedekre lehet osztani, a Hollandia-Svédország ilyen volt.
Az F csoport első meccsén a svédek kiütöttek Tunéziát 5-1-re, a hollandok az utolsó pillanatban engedték ki a kezükből a győzelmet Japán ellen (2-2).
A hollandok edzője, Ronald Koeman nyúlt bele a kezdőbe, és Brian Brobbeyt tette be középcsatárnak, az egyik gólszerző, Summerville lett csere. Koeman húzása parádésan bejött, a Sunderlandben játszó, a válogatottban addig csak egy gólt szerző Brobbey a 17. percben már duplázott, Hollandia könnyedén szerezte a gólokat. Az ivószünet alaposan megváltoztatta a játék képét, a hollandok visszaálltak, a svédek remek támadásokat vezettek, Gyökeres és Ayari is nagyon élt, de gólt nem tudtak szerezni, a holland kapus, Bart Verbruggen bravúrjaival maradt a 2-0 a lüktető első félidő végén.
A második félidő elején a hollandok gyorsan szereztek egy gólt, Gakpo a 47. percben talált be, aztán hét perccel később már ő is kétgólos volt. Itt nagyobb vége lett a meccsnek. Bár a svédek nem adták fel, a csereként beállt Anthony Elanga az 59. percben szépített is, de felzárkózni már nem tudtak, sőt, a japánok ellen betaláló, most csak csereként beálló Cryscenio Summerville egy lapos lövéssel ezen a meccsen is eredményes volt, ezzel lett 5-1.
Elanga cselét azért érdemes megnézni.
Nem feltétlenül volt négygólos különbség a két csapat között, legalábbis támadásban, a holland kapusnak hét védése is volt, de a svédek védelmén rendre ellenállás nélkül átrohantak a holland támadók.
A csoportkör harmadik fordulójában Japán-Svédország és Hollandia-Tunézia meccs lesz.
|F csoport
|Meccs M
|Győzelem Gy
|Döntetlen D
|Vereség V
|Lőtt gól G+
|Kapott gól G-
|Gólkülönbség GK
|Pontszám P
|1.
|
Hollandia
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2.
|
Svédország
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|3.
|
Japán
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4.
|
Tunézia
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0