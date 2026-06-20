Megvan a világbajnokság legostobább kiállítása

Paraguay 1-0-ra vezetett a Törökország elleni kulcsmeccsen, már a rendes szünetre készültek a játékosok, amikor Miguel Almiron váratlanul történelmet írt. Nem lesz büszke rá, mert óriási hülyeségt csinált. Miközben állt a játék, és több játékos is a bírót vette körbe egy szabálytalanság megvitatása miatt, csoporttól pár méterre álló Almiron odaszólt a török Mert Muldurnak. De úgy, hogy azzal megszegett egy friss szabályt, a paraguayi ugyanis közben eltakarta a száját, biztos jeleként annak, hogy valami súlyosan sértő dolgot mondott, amit nem szeretett volna, ha utólag leolvashatnak a szájáról.

A török játékos azonnal jelezte a bírónak, hogy mi történt, VAR-oztak is, amin tisztán látszott, mit csinált a paraguayi, a salvadori Ivan Barton játékvezetőt pedig kiállította Almiront.

Fotó: STU FORSTER/Getty Images via AFP

A szájeltakarásos gyalázkodás büntetését a világbajnokságon alkalmazták először. Az előzménye egy februári Bajnokok Ligája meccs volt, amikor a Real Madrid játékosa, Vinicius Jr. jelezte a bírónak, hogy a benficás Gianluca Prestianni megsértette őt. Prestiannit előbb rasszizmussal vádolták, de az utólagos vizsgálatok miatt homofób megjegyzés miatt tiltották el hat meccsre (ebből hármat felfüggesztettek).

Hogy a hasonló, nehezen vizsgálható eseteket megelőzzék, megtiltották a száj eltakarását. Almiron ezt sértette meg azzal, hogy odaszólt a töröknek.

Nem az ő vébéjé. Az első körben, az Egyesült Államok ellen VAR-vizsgálat után műesésért kapott sárgát.

Paraguay egyébként megnyerte a meccset, Galarzának a meccs legelején szerzett góljával.

Törökországnak ez volt a második veresége, és ezzel eldőlt, hogy a harmadik forduló eredményétől függetlenül nem juthat tovább.