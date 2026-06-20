Pósfai Gábor belügyminiszter minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetne be az állami források felhasználására

Pósfai Gábor, sportot felügyelő belügyminiszter a Facebookon jelezte: minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra.

Pósfai Gábor csütörtökön négy csapatsportág - a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda - szövetségi vezetőivel találkozott csütörtökön, tőlük előzetesen azt kérték, hogy számoljanak be a sportáguk helyzetéről, a szövetség gazdálkodásáról, a szakmai munka főbb pillérjeiről az utánpótlás-neveléstől, a szakemberképzésen és versenyrendszeren keresztül a korosztályos és felnőtt válogatottak menedzseléséig.

„Áttekintettük az aktuális függő ügyeket, a terveiket és a közeljövő feladatait is. Itt is elmondtam személyesen, hogy a sport támogatása számunkra fontos ügy és a célunk egy olyan együttműködés kialakítása, ahol nemcsak őszintén, hanem transzparensen meg tudjuk beszélni a közös ügyeket” - írta a belügyminiszter.

Úgy fogalmazott: „minden sportág esetében kiemelt figyelemmel követjük és támogatjuk az utánpótlás-nevelést, szigorúbb kontrollt vezetünk be az állami források felhasználására és abban az esetben támogatjuk a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Utóbbi finoman szólva sem volt jellemző az elmúlt években, bár ez nem feltétlenül ezeket a sportágakat érinti elsősorban”. (MTI)