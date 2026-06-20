Sulyok a Politicónak: Magyar még Orbánnál is szemtelenebbül él vissza hatalmas parlamenti többségével, én védem meg a demokratikus normákat

Magyar Péter és Sulyok Tamás (jobbra) Fotó: Magyar Péter/Facebook

Sulyok Tamás végképp beleállt és az uniós ügyekben meghatározó hírforrásnak számító Politicónak adott interjúban üzent nyíltan hadat a Tisza-kormánynak, azon fogadkozva, hogy nem hagyja eltávolítani magát. Sulyok üzenetének lényege, hogy harcolni fog, hogy elnök maradhasson, amihez minden jogi lehetőséget igénybe vesz. De emellett ellentámadásba is lendült, azzal vádolva Magyar Péter miniszterelnököt, hogy a Tisza vezetője az állami intézmények elfoglalására tör, hogy még nagyobb hatalmat koncentrálhasson a kezében, mint Orbán Viktor.

Sulyok szerint azzal, hogy Magyar megpróbálja eltávolítani őt és az Orbán-korszak más kinevezett vezetőit, az új miniszterelnök még Orbánnál is szemtelenebbül él vissza hatalmas parlamenti többségével. Sulyok arról beszélt a lapnak, hogy pont emiatt kötelessége hivatalban maradni, hogy ezzel védhesse a demokratikus normákat valamint a hatalmi ágak szétválasztásának elvét.

„Semmiféle többség nem adhat felhatalmazást a jogállam és az európai értékek semmibevételére” - mondta Orbán leghűbb kiszolgálója, aki korábban sohasem állt fel a jogállamiság védelmében. Majd arról beszélt a Sándor-palotában adott interjúban, hogy a Tisza szerinte 16 hét alatt nagyobb hatalomkoncentrációt akar elérni mint a Fidesz 16 év alatt

A tizsás Hajdu Márton képviselő, a parlament külügyi bizottságának elnöke azt mondta a Politicónak, hogy többféle módszert fontolgatnak Sulyok és társai eltávolítására, de részleteket nem említett.

„Az Orbán-rezsim rettenetes bűnöket követett el a magyarok ellen: korrupció, a nemzeti érdekek elárulása Oroszországnak, a kapcsolatok lerombolása hagyományos szövetségeseinkkel” – mondta Hajdu. „Ezek az emberek voltak azok, akik megállíthatták volna, korlátozhatták volna a cselekvőépességét, esetleg kicsit lelassíthatták volna. De nemhogy nem ezt tették meg, hanem lelkesen szolgálták őt, mert ezek az emberek – ahogy mi hívjuk őket – Orbán bábjai.”

Sulyok konkrét vádjaira reagálva Hajdu így fogalmazott: