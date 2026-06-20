Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah, Witkoff utazik Svájcba az iráni tárgyalásra

Egy amerikai tisztviselő közlése szerint Izrael és a Hezbollah tűzszünetet kötött. Korábban az izraeli légierő heves légitámadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, amelynek során 47 ember vesztette életét. A támadások négy izraeli katona megölése miatt indultak. Többen attól tartottak, hogy az összecsapások alááshatják az USA és Irán közötti háborút lezáró megállapodást, amiben a libanoni tűzszünet is szerepel.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy hatályba lépett a tűzszünet, de később egy szóvivő közölte, erők „továbbra is elhárítják a közvetlen fenyegetéseket.”

A Hezbollah egyelőre nem erősítette meg a tűzszünetet, de főtitkára, Naim Qassem közölte, hogy „a Hezbollah felszámolására irányuló terv kudarcot vallott.”

Fotó: COURTNEY BONNEAU/Middle East Images via AFP

A tűzszünet életbe lépése óta legalább 12 légitámadás történt az egyik libanoni város, Nabatieh mentőszolgálatának képviselői szerint. A libanoni állami média állítása szerint az izraeli légicsapások szombat reggel több dél-libanoni várost is eltaláltak, ami legalább öt ember halálát okozta.

Az összecsapások miatt Teherán azzal vádolta Trumpot, hogy nem tudja kordában tartani Izraelt. Trump az elmúlt napokban élesen bírálta Benjamin Netanjahut, azt sugallva, hogy civileket öl értelmetlenül a Hezbollah elleni harcban. Pénteken viszont arról beszélt, mindig is jó volt a viszonya az izraeli miniszterelnökkel.

Közben egy amerikai tisztviselő szerint Steve Witkoff Svájcba utazik az iráni tárgyalásokra. Washington és Teherán azon dolgozik, hogy a halasztás után újraindítsák a technikai tárgyalásokat. A delegációhoz várhatóan Trump veje, Jared Kushner is csatlakozik majd. A tárgyalódelegációknak 60 napja van a végleges megállapodás megkötésére. (BBC, CNN)