Fiatalon nem láttak benne fantáziát, gyári munkásként dolgozott a focizás mellett a németek csodacseréje

Nyögvenyelősen indult a németek második csoportmeccse Elefántcsontpart ellen szombat este, de aztán továbbjutás lett belőle, és ez elsősorban a csereként beálló Deniz Undav érdeme, akinek két góljával fordított Németország.

Fotó: INDRAWAN KUMALA/NurPhoto via AFP

Ezen a tornán ez már a második meccs volt, ahol csereként betalált, és

1966 óta csak egyszer fordult elő korábban világbajnokságon, hogy csereként beállt játékos két meccsen öt gólban is benne legyen: a kameruni Roger Milla 1990 mellett most már a három gólt és két gólpasszt jegyző Undav is elmondhatja ezt magáról.

Az 1996-os születésű Undav nagyapja Törökországból menekült el az 1980-as puccs után, mivel a fenyegetett kurd jazidi kisebbség tagja volt, ezzel Undav lett a német válogatott első jazidi hátterű játékosa. És mint a BBC felidézi, nem rég még az sem volt egyértelmű, hogy Undav ott lesz majd a világbajnokságon, márciusban ugyanis a nyilvánosság előtt üzengettek egymásnak a szövetségi kapitány Nagelsmannal, ami sosem jó jel.

A konfliktus forrása az volt, hogy Undav akkor szintén csereként állt be a Ghána elleni felkészülési meccsen, és az ő utolsó pillanatban lőtt góljával nyertek, ami után a csatár nyíltan arról beszélt, hogy kezdő szeretne lenni. Mire Nagelsmann visszaszólt, hogy figyelmeztetve, hogy a hasonló nyomásgyakorlásnak nincs sok haszna, ráadásul arra is utalt, hogy a csatár a gól előtt nem is vette ki igazán részét a játékból, és ha kezdőként lépett volna pályára, nem is lőtt volna gólt. Nagelsmann később elárulta, hogy a feleségével folytatott beszélgetés hatására szavai miatt elnézést kért a játékostól. Aki azóta sem kezdő a válogatottban, pedig tizenegy meccsén immár kilenc gólnál jár. Viszont hamarosan az lehet: Nagelsmann maga is arra utalt a szombati meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy látva a formáját, Undav kezdeni fog majd a már biztosan továbbjutó németek utolsó, Ecuador elleni csütörtöki csoportmeccsén.

Nem indult könnyen a pályafutása

Pedig sokáig az sem volt egyértelmű, hogy Undav profi focista lesz: a Werder Bremen túl alacsonynak találta, és elutasította, amikor hozzájuk jelentkezett 14 évesen. 17 évesen elköltözött otthonról, és félprofiként játszott a német negyedosztályban, miközben egy lézertechnikát gyártó üzemben dolgozott napi nyolc órában, hogy érdemi fizetést is kapjon. Ekkoriban reggel négykor kelt, ment dolgozni, majd utána edzésre, este nyolcra hazaért, és másnap kezdődött az egész elölről.

Nagelsmann és Undav a szombati meccs után Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN/Getty Images via AFP

A német negyedosztályból 2020-ban igazolt a belga másodosztályban játszó Union Saint-Gilloise csapatához, ahol a következő évben 25 góljával oroszlánrészt vállalt a feljutásban, majd onnan igazolta le a Brighton. A Premier Leauge-ben nem sikerült megvetnie a lábát, 22 meccsen öt gólt lőtt, ezért kölcsönadták a Stuttgartnak, majd a német csapat 2024-ben végleg le is igazolta. Jó igazolásnak bizonyult, az elmúlt szezonban 19 góljával a második lett a német bajnoki góllövő listán, Harry Kane mögött lemaradva.

Hazaigazolását az is motiválta, hogy be akart kerülni a válogatottba, ahol végül úgy mutatkozhatott be, hogy előtte egyetlen korosztályos válogatott meccsen sem játszott.