Hegedűs Zsolték egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a kormány egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az egészségügyi dolgozók számára, ő pedig hivatalosan is utasítja az egészségügyi vezetőket, hogy adjanak teret a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatásnak.

Szerinte április 12-én az emberek az egészségügyben is rendszerváltásra szavaztak. Ennek egyik első lépése a nyitás: a sajtó, a nyilvánosság és a társadalom felé.

„A kampányban is megígértük: ki fogjuk nyitni a kórházak kapuit a média és a sajtó munkatársai előtt, hogy a társadalom tárgyszerű, szakmai és jóhiszemű képet kaphasson a magyar egészségügy valós állapotáról”.

Hegedűs Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs szerint sokan ismerik a magyar egészségügy valóságát, de a szélesebb közvéleménynek is joga van tudni, milyen körülmények között működik az egészségügy, milyen problémákat örököltek, és hol vannak azok a jó gyakorlatok, amikre építeni lehet.

„A cél nem a félelemkeltés, nem a hibáztatás önmagáért, és nem az egészségügyi dolgozók munkájának leértékelése. Éppen ellenkezőleg: az ő munkájuk megbecsülése csak akkor lehet hiteles, ha nem takarjuk el a valóságot”.

Hegedűs azt írta, a jövő héten hivatalosan is utasítja a kórházak irányítóit, az Országos Kórházi Főigazgatóságot és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy adjanak teret a nyíltabb, transzparensebb, szakmailag megalapozott tájékoztatásnak. (MTI)