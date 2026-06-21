Foci-Vb 2026
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Japán kiütötte Tunéziát

sport

A japán válogatott 4-0-ra legyőzte a tunéziai csapatot a világbajnokság F csoportjának második fordulójában, ezzel az észak-afrikai együttes két vereségével már biztosan kiesett, csatlakozva ezzel Torokországhoz és Haitihez.

Tunézia TUN
0 - 4
Japán JPN
Vége F csoport
D. Kamada 4'
A. Ueda 31'
J. Ito 69'
A. Ueda 83'

Japán ellenben nagyon magabiztosan és jól játszott, mostani győzelmükkel holtversenyben vannak a csoport élén a hollandokkal, és az utolsó meccsen majd egymás ellen játszanak, a vébén mutatott forma alapján pedig nehéz lenne a hollandokat egyértelmű favoritnak nevezni.

Fotó: TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Ez volt a világbajnokságok történetének 1000. meccse, és a nagykárolyi születésű Kovács István vezette. A japán dominancia pillanatig nem volt kérdés, maximum a különbség a végén Ueda Ajasze pedig az első japán duplázó lett a vébéken.

F csoport Meccs M Győzelem Gy Döntetlen D Vereség V Lőtt gól G+ Kapott gól G- Gólkülönbség GK Pontszám P
1.
Hollandia
2 1 1 0 7 3 4 4
2.
Japán
2 1 1 0 6 2 4 4
3.
Svédország
2 1 0 1 6 6 0 3
4.
Tunézia
2 0 0 2 1 9 -8 0
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