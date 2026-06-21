Japán kiütötte Tunéziát

A japán válogatott 4-0-ra legyőzte a tunéziai csapatot a világbajnokság F csoportjának második fordulójában, ezzel az észak-afrikai együttes két vereségével már biztosan kiesett, csatlakozva ezzel Torokországhoz és Haitihez.
Japán ellenben nagyon magabiztosan és jól játszott, mostani győzelmükkel holtversenyben vannak a csoport élén a hollandokkal, és az utolsó meccsen majd egymás ellen játszanak, a vébén mutatott forma alapján pedig nehéz lenne a hollandokat egyértelmű favoritnak nevezni.
Ez volt a világbajnokságok történetének 1000. meccse, és a nagykárolyi születésű Kovács István vezette. A japán dominancia pillanatig nem volt kérdés, maximum a különbség a végén Ueda Ajasze pedig az első japán duplázó lett a vébéken.
|F csoport
|Meccs M
|Győzelem Gy
|Döntetlen D
|Vereség V
|Lőtt gól G+
|Kapott gól G-
|Gólkülönbség GK
|Pontszám P
|1.
|
Hollandia
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2.
|
Japán
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3.
|
Svédország
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4.
|
Tunézia
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0