Japán kiütötte Tunéziát

A japán válogatott 4-0-ra legyőzte a tunéziai csapatot a világbajnokság F csoportjának második fordulójában, ezzel az észak-afrikai együttes két vereségével már biztosan kiesett, csatlakozva ezzel Torokországhoz és Haitihez.

Tunézia TUN 0 - 4 Japán JPN Vége F csoport D. Kamada 4 ' A. Ueda 31 ' J. Ito 69 ' A. Ueda 83 '

Japán ellenben nagyon magabiztosan és jól játszott, mostani győzelmükkel holtversenyben vannak a csoport élén a hollandokkal, és az utolsó meccsen majd egymás ellen játszanak, a vébén mutatott forma alapján pedig nehéz lenne a hollandokat egyértelmű favoritnak nevezni.

Fotó: TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Ez volt a világbajnokságok történetének 1000. meccse, és a nagykárolyi születésű Kovács István vezette. A japán dominancia pillanatig nem volt kérdés, maximum a különbség a végén Ueda Ajasze pedig az első japán duplázó lett a vébéken.