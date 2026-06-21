Megbontották a mecseki vár falát, majd sörösdobozokat és használt óvszereket hagytak a helyszínen az ismeretlen bulizók

Egészen szokatlan bulit tarthattak a Mecsekben, ugyanis a Máré várnál üres sörösdobozokat és több tucat használt óvszert hagyott egy társaság, miközben milliós kárt okozott. Az ATV híradójának tudósítása szerint a bulizók a védett műemléknek számító vár falát is megbontották, hogy tűzrakóhelyet építsenek maguknak.

Koch Balázs várkapitány azt mondta, a várfalból 3-4 négyzetméteren feszegették ki a köveket. A tűzrakóhely kialakításához nem kellő köveket pedig ledobálták a hegyoldalba. A takarításkor a vár bejáratainak közelében kiakasztott, használt óvszereket is találtak.

A várkapitány feljelentést tett az ügyben. A rendőrség nyomozást indított, de nem válaszolt az ATV kérdéseire. A híradónak nyilatkozó ügyvéd azt mondta, az ügyben lopás és rongálás tényállása is fennállhat, a védett műemléki jelleg miatt pedig akár 6-7 év szabadságvesztés is kiszabható. A várkapitány szerint a helyreállítás több millió forintba is kerülhet, de egyelőre nem lehet tudni, kit terhel majd a költség.