Olyan meleg van Franciaországban, hogy több helyen korlátozták az alkoholfogyasztást

Az extrém hőség miatt Franciaország területének több mint harmadára vörös fokozatú hőségriasztást adtak ki, miközben több szabadtéri sporteseményt töröltek, az alkoholfogyasztást pedig korlátozták a nyári napforduló idején rendezett Fête de la Musique fesztiválon.

Az előrejelzések alapján az ország több régiójában a 42 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Az ország 30 meteorológiai állomásán mért nappali és éjszakai maximumok átlaga által számolt országos hőségindex pedig várhatóan eléri majd minden idők legmagasabb értékét.

A francia kulturális miniszter rendkívüli éberségre szólított fel mindenkit, és kijelentette, hogy a helyi hatóságoknak kell eldönteniük, hogy a hőség miatt törlik-e a szabadtéri fesztiválokat. Több város lemondta az este 7 óra előtti rendezvényeket, vagy zárt térbe szervezte át őket.

Számos településen alkoholfogyasztási korlátozásokat vezettek be. Párizsban például betiltották a magasabb alkoholtartalmú italok fogyasztását a Szajna partján, hogy csökkentsék a folyóba esés kockázatát. A párizsi önkormányzat több mint 1300 ingyenes kutat helyezett el a városban, több mint 1500 helyi üzlet pedig vállalta, hogy ingyen újratölti az üres palackokat.

Tinédzserek ugranak a vízbe a Canal Saint-Martin fölött átívelő hídról a több mint 35 Celsius-fokos hőhullám idején Párizsban 2026. május 29-én Fotó: Telmo Pinto/NurPhoto via AFP

A francia oktatási miniszter azt mondta, már több mint 800 iskola jelezte, hogy hétfőn nem nyit ki a hőség miatt. További 1800 intézmény pedig átütemezte az órákat és vizsgákat.

A hőség a közlekedésre is hatással van. Az állami vasúttársaság vezetője azt tanácsolta, hogy a veszélyeztetettebb utasok kerüljék a vonatozást, mert a vasúti infrastruktúrát és a szerelvények légkondicionáló rendszereit is próbára teszik a körülmények. (via The Guardian)