Olyan meleg van Franciaországban, hogy több helyen korlátozták az alkoholfogyasztást

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Az extrém hőség miatt Franciaország területének több mint harmadára vörös fokozatú hőségriasztást adtak ki, miközben több szabadtéri sporteseményt töröltek, az alkoholfogyasztást pedig korlátozták a nyári napforduló idején rendezett Fête de la Musique fesztiválon.

Az előrejelzések alapján az ország több régiójában a 42 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Az ország 30 meteorológiai állomásán mért nappali és éjszakai maximumok átlaga által számolt országos hőségindex pedig várhatóan eléri majd minden idők legmagasabb értékét.

A francia kulturális miniszter rendkívüli éberségre szólított fel mindenkit, és kijelentette, hogy a helyi hatóságoknak kell eldönteniük, hogy a hőség miatt törlik-e a szabadtéri fesztiválokat. Több város lemondta az este 7 óra előtti rendezvényeket, vagy zárt térbe szervezte át őket.

Számos településen alkoholfogyasztási korlátozásokat vezettek be. Párizsban például betiltották a magasabb alkoholtartalmú italok fogyasztását a Szajna partján, hogy csökkentsék a folyóba esés kockázatát. A párizsi önkormányzat több mint 1300 ingyenes kutat helyezett el a városban, több mint 1500 helyi üzlet pedig vállalta, hogy ingyen újratölti az üres palackokat.

Tinédzserek ugranak a vízbe a Canal Saint-Martin fölött átívelő hídról a több mint 35 Celsius-fokos hőhullám idején Párizsban 2026. május 29-én
Fotó: Telmo Pinto/NurPhoto via AFP

A francia oktatási miniszter azt mondta, már több mint 800 iskola jelezte, hogy hétfőn nem nyit ki a hőség miatt. További 1800 intézmény pedig átütemezte az órákat és vizsgákat.

A hőség a közlekedésre is hatással van. Az állami vasúttársaság vezetője azt tanácsolta, hogy a veszélyeztetettebb utasok kerüljék a vonatozást, mert a vasúti infrastruktúrát és a szerelvények légkondicionáló rendszereit is próbára teszik a körülmények. (via The Guardian)

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