Takarékosságra kéri felhasználóit a vízszolgáltató, mert kezd elfogyni a víz Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön

A megnövekedett vízfogyasztás miatt közleményt adott ki a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV) Ráckevei Üzemmérnöksége. A vízszolgáltató azt írta, hogy az elmúlt évek nyári csúcsidei tapasztalatai alapján június 20-tól jelentősen növekedhet a vízfogyasztás Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön. Bár maximális kapacitással működtetik az erőforrásaikat, elérték a teljesítőképességük határát.

„A hőmérséklet emelkedésével a vízfogyasztás azonban hirtelen és jelentős mértékben megnövekedett, így víziközmű-rendszereink terhelése elérte teljesítőképességük határát.”

A DAKÖV szerint a fogyasztási igények további növekedése, illetve egy esetleges műszaki meghibásodás esetén a vízellátó rendszerben kritikus üzemállapot alakulhat ki, ami helyenként nyomáscsökkentést vagy átmeneti vízhiányt eredményezhet.

Ráckeve Fotó: Bankó Gábor/444

A szükséges vízkorlátozás és az esetleges vízhiány megelőzése érdekében arra kérik a felhasználókat, hogy mellőzzék az ivóvíz nem alapvető célú felhasználását (például medencetöltés, autómosás), csökkentsék a növények öntözésére felhasznált ivóvíz mennyiségét és mellőzzék az utak és járdák ivóvízzel történő locsolását.