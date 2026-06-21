Wagner Pina negyvenről bevágja Mark Flekkennek: a legjobb nevek foci-vb-n

A vb egyik legkeményebb pillanata eddig: Sampaio bíró kiállítja az egyedül kilépő mexikói csatárt felborító dél-afrikai Sithole-t Fotó: JOSE HERNANDEZ/Anadolu via AFP

50 perc telt el a foci-vb nyitómeccséből múlt pénteken, amikor Wilton Sampaio játékvezető kiállította a dél-afrikai Sithole-t, mire szerte a világon sok millió hülyenév-rajongó kapott a szívéhez. Mi értelme innentől a tornának? Örömmel jelenthetem, hogy ez a Sithole félig teli, és nem félig üres. A világbajnokság 48 csapatos bővítése a sportszakmai színvonalat talán tönkretette, de névfronton csak jót hozhatott. 16 plusz ország, 16 további kultúra, 16 névadási stratégia, gondolná a Fonnyadt Zsolton felnőtt egyszerű néző. Azt, hogy mennyire jót hozott, te fogod mindjárt eldönteni, de egy biztos: Sithole kiállításával nem ért véget a vb érdemi része.

Mivel ennyire az elején járunk, fura lett volna egyből kihirdetni a torna csapatát vagy névválogatottját, ezért ezúttal különdíjakat fogunk osztani. Előtte egyetlen általános észrevételt tennék, némi szpojlerezéssel kombinálva: a brazilok mindig is a hülye nevek braziljai voltak, ám a futballjuk mára annyira elhalványult, hogy 2026-ban egyetlen különdíj sem kerül a kezükbe. Még csak esélyük sem volt ilyesmire. John Lennon sírva játssza el a Love Me Do-t a sípcsontvédőjén a Caxias tizenhatosán belül.

Carlo Ancelottinak mennie kell! A brazil válogatott mások által sokra tartott olasz szövetségi kapitánya nem válogatta be Yago Pikachut, úgy tett, mintha Hercules nem is létezne, keresztülnézett John Kennedyn, gaslightolta Hulkot. Ekkora tehetségpazarlást akkor láttunk utoljára, amikor a tatai edzőtáborból kiszökő és egy illegális aeropressklubban hajnalig mulatozó fiatal Kapitány Istvánt kizárták a kávézóválogatottból.

De ne azt nézzük, hogy mi nincs, hanem azt, hogy ki van! Egy rakás különdíjas! Akik bebizonyítják, hogy igenis érdemes tovább nézni a világbajnokságot.

A Sertés Terméktanács emléklapját kapta: Mark Flekken, Hollandia

A Magyar Játékfilmgyűlölők Egyesületének különdíja: Jérémy Doku, Belgium

Az Újpesti Önkormányzat Tungsram-emlékdíja: Paul Izzo, Ausztrália

Legígéretesebb játékos: Promise David, Kanada

Legkeményebb középpályás: Granit Xhaka, Svájc

A Budapesti Fürdőigazgatóság Arany Fürdőköpenye: Jørgen Strand Larsen, Norvégia

Legtapasztaltabb játékos: Martin Expérience, Haiti

A Feminista Zeneszerzők Szövetségének emléklapja: Wagner Pina, Zöld-foki szigetek

A Progresszív Transz Zeneszerzők Szakszervezetének különdíjasa: Kevin Lenini Pina, Zöld-foki szigetek

Bármixerek Szakszervezetének Ezüst Shakerje: Jearl Margaritha, Curacao

A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Szövetsége által felajánlott Arany Járókeret: Ben Old, Új Zéland

Kerékpárkölcsönzők Szakszervezetének Kürti Gábor Dezső-díja: Bubista, a Zöld-foki szigetek edzője

Magyar Őrző-Védők Egyesületének Platina Jutalomfalatja: Brandley Kuwas, Curacao

Legtökéletesebb játékos: Parfait Guiagon, Elefántcsontpart

Magyar Bitch Szövetség nívódíja: Ivan Basic, Bosznia

A Magyar Bob Marley Egyesület és az Árérzékeny Zsidó Autótulajdonosok Facebook-csoport közös különdíja: Zion Suzuki, Japán

Latin Táncok Egyesületének elismerő oklevele: Brice Samba, Franciaország

Az Antifeminista Liga és az Andrew Tate Rajongói Klub érdemérme: Pathé Ciss, Szenegál

Magyar Óvodások és Alsósok Ligájának macipános csokiérme: Bualem Kuki, Katar

Várda Drink emlékkupica: Bernardo Silva, Portugália

A BRFK nívódíja: Ivor Pandur, Horvátország

Stand up különdíj: Axel Witsel, Belgium

És végül: hogy hívják a SOTE-n végzett, de a magyart kissé még mindig törő dél-afrikai származású nyírségi sportorvost? Mbekezeli Mbokazi.