Zivatarok érkeztek az országba, Debrecenben villámárvíz is kialakult

Vasárnap délután az ország több részén is megjelentek a heves esőzéssel járó zivatarok. Az Időkép cikke szerint a cellák lassan mozognak, így helyileg jelentősebb mennyiségű esőt hoznak, viszont viszonylag rövid életűek. Az ország északi területein jéggel érkeztek, és akár 10-15 fokkal is hűtötték a levegőt. De például Kiskunlacházán is 14 fokot zuhant a hőmérséklet.

Debrecen egyes részein kisebb villámárvíz alakult ki a zivatar miatt, az autók alig bírtak átgázolni a felgyülemlett csapadékon.

Az előrejelzés alapján vasárnap estig többfelé várhatóak újabb zivatarok. A hőmérsékletet azonban csak átmenetileg csökkentik, a levegő gyorsan visszamelegszik majd utánuk.