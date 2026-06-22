100 évesen meghalt Alan Greenspan

Meghalt Alan Greenspan, akit a modern amerikai gazdaság atyjának tekintenek. A felesége, Andrea Mitchell tájékoztatása szerint férje Parkinson-kór szövődményeiben hunyt el.

Alan Greenspan közel 20 éven át felelt az amerikai gazdaság alakításáért és a dollár stabilitásának megőrzéséért. Az amerikai jegybank (Fed) elnöke volt 1987 és 2006 között. Ezt a munkát az elnöki poszt után a második legfontosabb tisztségként tartják számon. Ez alatt az idő alatt a leghosszabb ideig tartó, folyamatos amerikai gazdasági növekedését irányította. Az amerikai pénzügyek „deus ex machinájaként” emlegetett Greenspan a Fednél töltött ideje alatt soha nem adott interjút.

Alan Greenspan és mögötte Bill Clinton amerikai elnök. Fotó: MARIO TAMA/AFP

Alan Greenspan 1926. március 6-án született New Yorkban. Édesanyja, aki egy bútorüzletben dolgozott, egyedül nevelte fel. A fiatal Greenspan korántsem volt ígéretes közgazdász; tehetséges zenész volt, aki klarinétozni tanult a neves New York-i Julliard School of Music-ban. Egy zenekarban játszott Stan Getzcel, a legendás jazzszaxofonossal, majd a Henry Jerome Banddel turnézott az országban. Ez a vándoréletmód értékes, gyakorlati betekintést nyújtott számára az amerikai üzleti élet működésébe.

1952-ben Greenspan találkozott Ayn Rand jobboldali regényíróval és társadalomfilozófussal, akinek nézetei mély hatást gyakoroltak rá. Rand „a temetkezési vállalkozónak” hívta, mert Greenspan előszeretettel viselt sötét, komor öltönyöket. A fiatal közgazdász azonban magáévá tette az írónő meggyőződését, miszerint a társadalom akkor működik a leghatékonyabban, ha az emberek aktívan a saját önös érdekeiket követik, kizárva a társadalom egészének érdekeit.

És míg zenésztársai marihuánát szívva töltötték az estéiket, Alan Greenspan azzal foglalatoskodott, hogy közgazdaságtant magolt, és a zenekar könyvelését vezette.

19 évesen beiratkozott a New York-i Egyetem (NYU) közgazdaságtan szakára, ahol a szabadpiac apostolává vált, és végül gazdasági tanácsadóként, később pedig a JP Morgan igazgatótanácsi tagjaként helyezkedett el.

Egy 1966-ban írt cikkében kijelentette, hogy „a jóléti állam nem más, mint egy gépezet, amelyen keresztül a kormányok elkobozzák a társadalom produktív tagjainak vagyonát”. Miután sikeresen megjósolta az Eisenhower-kori recessziót, Greenspan Richard Nixon tanácsadója volt a politikus sikeres, 1968-as elnökválasztási kampánya során. Később a Gazdasági Tanácsadók Testületének (Council of Economic Advisers) elnöke lett. Greenspan később azt írta, hogy az elnököt „szomorúan paranoidnak, embergyűlölőnek és cinikusnak” találta, de a közgazdász infláció letörésében elért sikerei lenyűgözték Nixon utódjait. Gerald Ford felkérte Greenspant, hogy folytassa munkáját a Gazdasági Tanácsadók Testületében, az 1980-as évek elején pedig Ronald Reagan őt választotta az amerikai állami nyugdíjrendszer reformjának kivizsgálására. 1987 augusztusában Reagan az amerikai jegybank elnökévé léptette elő, és a következő két évtizedben a világ egyik leghatalmasabb emberévé vált.

George H.W. Bush újrajelölte Greenspant a Fed elnöki posztjára, bár az elnök később arra panaszkodott, hogy a lassú gazdasági fellendülés áthúzta az újraválasztási esélyeit. Meglepő módon Bill Clinton – a Demokrata Párt elnöke – is arra kérte, hogy maradjon a posztján. Döntése azonban kifizetődött, hiszen Greenspan irányítása alatt az 1990-es évek végén a gazdasági növekedés aranykora következett be. Greenspan később emlékirataiban dicsérte Clintont az elnök „a hosszú távú gazdasági növekedésre fókuszáló következetes, fegyelmezettségéért” – miközben arra panaszkodott, hogy egyes republikánus kormányzatok egyszerűen elveszítették az irányítást a közkiadások felett.

Az Amerika elleni szeptember 11-i terrortámadások után drasztikusan csökkentette a kamatokat, hogy ezzel is támogassa az amerikai gazdaságot, és arra ösztönözte George W. Bush-t, hogy távolítsa el a hatalomból Szaddám Huszeint, nehogy az iraki diktátor káoszt okozzon a globális energiapiacokon. 2006-ban Greenspan példátlan, öt cikluson át tartó hivatali idő után leköszönt a Federal Reserve elnöki posztjáról.

Egy évvel később visszaesés következett be az amerikai ingatlanpiacon, amit a Fed nem tudott megjósolni. A másodlagos jelzáloghitel-válság bankokat döntött be, és a nagy gazdasági világválság óta a legrosszabb globális gazdasági recessziót váltotta ki. (BBC)