24 órás sztrájkot hirdettek a cseh közmédia dolgozói a finanszírozásuk átalakítása miatt

A cseh közszolgálati média több ezer alkalmazottja lépett 24 órás sztrájkba, mivel a milliárdos miniszterelnök, Andrej Babiš kormánya továbbvitte a közmédia finanszírozásának átalakításáról szóló terveit. A sztrájk mindkét médium működésére hatással van. A Cseh Televíziónál a gyermekcsatorna kivételével valamennyi tévécsatorna, valamint a honlapok, a streamingplatform és a közösségimédia-felületek működése is korlátozott lesz. A Cseh Rádió több csatornát összevon, módosítja műsorrendjét, a műsorvezetők pedig élő adásban magyarázzák a hallgatóknak a tervezett változásokat.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A Cseh Televízió és a Cseh Rádió dolgozóinak hétfői munkabeszüntetése a műsorszolgáltatók és Babiš populista kormánya között a hónapok óta húzódó konfliktus eddigi legsúlyosabb eszkalációját jelenti. A cseh köztévések sztrájkbizottsága szerint a reformokat egyeztetés és a közszolgálati média függetlenségét garantáló biztosítékok nélkül készítették elő.

A kormány által múlt héten elfogadott törvényjavaslat megszüntetné az előfizetési rendszert, és a közmédiát közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozná. A műsorszolgáltatók szerint ez gyakorlatilag a 2008-as finanszírozási szintre vinné vissza a rendszert. A Cseh Rádió éves költségvetése mintegy 6,7 milliárd forinttal, a Cseh Televízióé pedig 16,8 milliárd forinttal csökkenne. A vezetők szerint ez több száz munkahely megszűnéséhez és jelentős műsorcsökkentésekhez vezetne. (A mostani vita előtt a cseh közmédia finanszírozása alapvetően a klasszikus előfizetési díjas modellen alapult. A rendszer lényege, hogy a Cseh Televízió és a Cseh Rádió bevételeinek döntő részét nem az állami költségvetés, hanem közvetlenül a lakosság és a vállalkozások befizetései adták.)

A vita azonban nem csupán a pénzről szól, hanem a közszolgálati média jövőbeli függetlenségéről. Sokan ugyanis attól tartanak, hogy az állami költségvetésből történő közvetlen finanszírozás politikai nyomásnak teszi ki a szerkesztőségeket. A félelmeket erősítette, hogy a kormánykoalícióhoz tartozó szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt egyik képviselője arra utalt, hogy a finanszírozási reformot később a tartalmak nagyobb ellenőrzése is követheti: „Most a finanszírozás megváltoztatása a cél. De ha arról beszélünk, hogy mit kellene sugároznia a közszolgálati médiának, akkor természetesen a következő lépésben erről is szélesebb vitát szeretnénk”. Később hozzátette, hogy a cél „nemcsak a pénzügyi oldal, hanem a tartalom ellenőrzése is”, és politikai elfogultsággal vádolta a közmédiát.

Az ellenzéki Kalózpárt vezetője és Prága korábbi főpolgármestere, Zdeněk Hřib szerint a finanszírozási terv nem egy, hanem legalább 36 évet vinné vissza az országot, „abba az időbe, amikor állami média működött”. Pártja az ügyet az Európai Bizottság és az Európa Tanács Velencei Bizottsága elé vitte, arra hivatkozva, hogy a tervek sérthetik a közszolgálati média függetlenségét védő európai normákat. (Guardian)