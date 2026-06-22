54-en megsérültek, 18-an eltűntek, amikor robbanás történt Katar fő LNG-feldolgozó létesítményében

Robbanás történt Katar fő cseppfolyósított földgáz feldolgozó létesítményében, a Rász Laffan Industrial Cityben, amelyben 54 ember megsérült, 18-an pedig eltűntek – közölték a hatóságok.

A katari belügyminisztérium szerint a keresési és mentési műveletekhez a Katari Nemzetközi Kutató- és Mentőcsoportot is bevetették. A minisztérium szerint az esetet „technikai meghibásodás” okozta, de nem történt olyan gázszivárgás, amely veszélyt jelentene a lakosságra

Ez itt bizony nem egy furcsa égi jelentés, hanem épp robban az LNG terminál Fotó: -/AFP

Korábbi tájékoztatások még arról szóltak, hogy a helyszínre kiérkező polgári védelmi egységek nem találtak sérülteket, ezt azonban később módosították. A létesítményt üzemeltető QatarEnergy közölte, hogy a vészhelyzeti egységek azonnal a helyszínre érkeztek, és sikerült ellenőrzés alá vonniuk a Barzan üzemben keletkezett tüzet.

A Dohától körülbelül 80 kilométerre északra fekvő Rász Laffan Industrial City a világ legnagyobb LNG-exportközpontja: a globális kínálat körülbelül egyötödét adja.

Márciusban a katari kormány közölte, hogy az ipari központ jelentős károkat szenvedett, miután iráni rakéta- és dróntámadások érték. A QatarEnergy akkor vis maior klauzulára hivatkozott egyes szerződéseiben, hogy mentesüljön szállítási kötelezettségei alól. (AlJazeera)