A belga középpályás arra utalt, hogy a gyereke születése miatt elutazna a vébéről, rögtön beszólások céltáblája lett

Nem várt botrány lett abból, hogy a belga középpályás, Jeremy Doku az Egyiptom elleni, első meccsük előtt egy interjúban megjegyezte, hogy a partnere gyereket vár, és lehet, hogy a szülés a torna ideje alatt történik majd meg, ő pedig szeretne majd ott lenni. „Egyetlen apa sem szeretné ezt kihagyni. A szövetség tisztában van a helyzettel, és majd meglátjuk, mit tehetünk.”

Fotó: DIRK WAEM/Belga via AFP

Itt véget is érhetett volna az egész történet, de mint az Athletic cikkéből kiderül, nem ez történt, és napok óta a 24 éves játékos szavaival van tele a belga sajtó. Kezdődött ott, hogy vasárnap az egykori belga válogatott, Gert Verheyen egy tévéközvetítésében nekiállt „viccelődni”, hogy Dokura valójában semmiféle szükség nem lesz a szülésnél. Ez sem volt túl szerencsés mondat, de Verheyen esélyesen tényleg csak viccelődni akart. Másnap viszont volt utánpótlásedzője, Peter Janssens már jóval komolyabban beszélt arról egy belga lapnak, hogy ha mész a világbajnokságra, az egy döntés, és „lehet, hogy ez kissé keményen hangzik, de ha ott vagy, az azért van, mert úgy döntöttél, hogy játszani akarsz. A baba utána is ott lesz.”

A komolyabb megszólalás már komolyabb reakciókat eredményezett, és úgynevezett társadalmi vita lett abból, hogy indokolt igény-e egy apától, hogy jelen lehessen gyermeke születésnél. Szerdán az egyik legnagyobb belga lap címlapján úgy foglalta össze, hogy generációk vitája zajlik itt.

Majd jött a péntek, és az igazi olaj a tűzre, amikor a francia tévés, France Pierron szállt bele Dokuba: „ Ez felháborító: valakinek olyan szerencséje van, hogy szerepelhet a világbajnokságon, több száz focista van, aki bármit megtenne, hogy a helyében lehessen. Ez egy egyedülálló pillanat, gyermekkori álom valóra válása. És ezt eldobod azért, hogy ott lehess a gyermeked születésénél? Sajnálom, de ott az apának nincs szerepe, csak egy statiszta. Csak fogja a kezed, és készít egy fotót. 10 órás repülőútra mész, kimerülsz, érzelmileg is megpróbáltatásokon mész keresztül, hogyan tudsz utána visszatérni a játékhoz? A baba mindig ott lesz.”

Talán mondani se kell, de a francia nő mondatait hatalmas felháborodás követte, persze esélyes, hogy részben azért is hangoztak el. Bár a mértéke talán meglepte, mert Pierron a reakciók hatására azóta már elnézést kért szavai miatt, ahogy a műsor is, melyben szerepelt.

Az Athletic cikke felidézi, hogy régi beidegződésekről van szó: 1989-ben az edzője meg is büntette Martin Allent, amiért kihagyott egy focimeccset a fia születése miatt, és számos frissebb esetet is ismerni más sportágakból. Azóta sokat változott azért a világ, de még mindig gyakori feltételezés, hogy ha valaki profi sportolónak megy, akkor annak mindent alá kell rendelni.

A belga Derniere Heure újságírója, Alexis Carantonis ezt így foglalta össze: „Ha Jeremy Dokunak a világbajnokság közepén el kell rohannia a szülészetre, akkor csak két dolgot lehet neki mondani: gratulálunk és jó utat.” Doku amúgy betegség miatt kihagyta az Irán elleni, gól nélküli döntetlennel záruló meccset, és a belgák eddigi formáját látva lehet, hogy hamarosan az egész csapat utazhat majd haza, így a vita teljesen okafogyottá válhat.