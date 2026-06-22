A Donald Trump által is támogatott jobboldali jelölt nyerte a kolumbiai elnökválasztást

A jobboldali jelölt, Abelardo de la Espriella szűk győzelmet aratott a kolumbiai elnökválasztáson, ezzel jelentős fordulat következhet abban, ahogyan Kolumbia a fegyveres konfliktusokat és az erőszakot kezeli. A Donald Trump által támogatott de la Espriella ugyanis katonai fellépést ígért az illegális fegyveres csoportok, a drogkereskedelem és a bűnözés ellen. Ellenfele a baloldali Iván Cepeda volt, aki közeli szövetségese a jelenlegi elnöknek, Gustavo Petrónak.

A szavazatok több mint 99 százalékának összeszámlálása után de la Espriella 49,7 százalékon állt, míg Cepeda 48,7 százalékot szerzett. Utóbbi egyelőre nem ismerte el vereségét, közölte, csak a hivatalos ellenőrzés és hitelesítés után fogadják el a végeredményt.

Támogatói sárga kolumbiai futballmezekben és nemzeti zászlókkal ünnepeltek. A színpadon de la Espriella képei jelentek meg, a tömeg pedig olyan jelszavakat skandált, mint „Állj ki a hazáért!” és „Petro takarodjon!”. Többen „Make Colombia Great Again!” feliratú sapkában ünnepeltek, Donald Trump a Truth Socialon reagált: „Győzött. NAGYON!”

Abelardo de la Espriella Fotó: JUAN BARRETO/AFP

A két jelölt közötti éles politikai ellentétek miatt egyre többen tartanak attól, hogy zavargások törhetnek ki, különösen akkor, ha egyes csoportok nem fogadják el az eredményt. Vasárnap este már érkeztek hírek összecsapásokról az ország harmadik legnagyobb városából, Caliból, ahol tüntetők amerikai zászlókat égettek, a rendőrség pedig könnygázzal oszlatta a de la Espriella győzelme miatt tiltakozó tömeget.

Ki az új elnök?

De la Espriella ügyvéd és üzletember, korábban nem töltött be politikai tisztséget. Ügyvédként képviselte többek között Alex Saabot, a megbuktatott venezuelai elnök, Nicolás Maduro szövetségesét, akit az Egyesült Államok pénzmosással vádol, valamint David Murcia Guzmánt, Kolumbia egyik legismertebb csalóját. De la Espriella szerint ez egyszerűen a védőügyvédi munkája része volt. Rendezvényein és a közösségi médiában rendszeresen a kolumbiai válogatott mezében jelenik meg, amit ellenfelei a nemzeti szimbólumok politikai célú kisajátításának tartanak. Támogatóival gyakran katonás tisztelgést mutat be, beszédeit pedig sokszor golyóálló üveg mögül tartja.

Kolumbia belső fegyveres konfliktusa évtizedek óta tart, az utóbbi években pedig tovább súlyosbodott. Az olyan fegyveres szervezetek, mint a FARC maradványcsoportjai, az ELN vagy a Clan del Golfo tagsága az elmúlt öt évben megduplázódott. Ők a jövedelmező kokaincsempészeti útvonalakért és az illegális bányák ellenőrzéséért harcolnak. Tavaly a kolumbiai–venezuelai határ térségében zajló összecsapások tízezreket kényszerítettek lakóhelyük elhagyására. A világ legnagyobb kokaintermelő országában a kokaintermelés rekordmagasságba emelkedett.

A jelenlegi elnök, Gustavo Petro bírálói szerint az elnök „teljes béke” stratégiája kudarcot vallott, mert a tárgyalások és tűzszünetek lehetőséget adtak a fegyveres csoportoknak befolyásuk és területeik növelésére. De la Espriella viszont azt ígéri, hogy megszünteti az illegális fegyveres szervezetekkel folytatott tárgyalásokat, és helyettük kemény katonai fellépéssel állítja helyre a rendet, szorosabb együttműködésben az Egyesült Államokkal. Emellett dzsungelbeli szuperbörtönök építését, az állam karcsúsítását és az egészségügyi rendszer reformját is megígérte.

De la Espriella 2023 óta amerikai állampolgár, miután hosszú éveket élt és dolgozott Miamiban. Trump nyíltan támogatta, mondván, hogy megállítja az illegális bevándorlást, fellép a bűnözés és a drogkereskedelem ellen, valamint helyreállítja a „törvényt és rendet”. Az amerikai elnök korábban azt is kijelentette, hogy de la Espriella mögött az Egyesült Államok „teljes támogatása és ereje” áll majd.

Elemzők szerint az új elnöknek jelentős államadóssággal és megosztott kongresszussal kell szembenéznie. A törvényhozásban egyik politikai erő sem rendelkezik többséggel, ami várhatóan kompromisszumokra kényszerítheti az új kormányzatot. (BBC, MTI)