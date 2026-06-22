Annyira alacsony a Velencei-tó vízszintje, hogy át lehet gyalogolni az egészet

Nemrég a Qubit írt arról, hogy van, ahol már csak mutatóba maradt víz a Velencei-tóban, és a vízszint elérte a valaha mért legalacsonyabb, 53 centiméteres mélységet, emiatt az oda tervezett egyetemi kajak-kenu-vb is elmarad, pedig Orbánék 51 milliárdért építettek nemzeti akadémiát a partjára.
Több se kellett a Hajtás Pajtásos Kürti Gábornak, kimért egy lábon járható utat a mederben, amin átsétált Pákozdról Gárdonyba, ezt pedig alaposan dokumentálta is. A víz átlagosan 110 centi volt, de abból kb. 15-30 centi lágy iszap volt a kemény agyagmeder felett. Minderről szerencsére egy (több) videót is készített, érdemes megnézni:
Figyelem! Attól még, hogy ezt meg lehet csinálni, nem jelenti azt, hogy mindenkinek ki kell próbálnia. Emlékeztetőül hagynám itt Kürti szavait:
„Senkinek sem ajánlom, hogy csak úgy gyalogoljon a tóban össze vissza. Még most is lehetnek testmagasságnál mélyebb pontjai. Én előbb feltérképeztem a mélységeket a teljes útvonalon, majd a kajakom mellett haladtam, kötéllel, neoprén cipőben a sérülések ellen, vittem mentőmellényt is, ha gond lenne. Az iszapban járás kimerítő, és nem is túl gusztusos. Rendszeresen hosszútávúszok, de lehet olyan helyzet, amikor az sem segít. Ezekre igyekeztem felkészülni. A hajóútvonalat pedig eleve nem keresztezzük úszva sem, de most a vízállás miatt leállították a hajóforgalmat, ezért választottam ezt.”
Kedden elérte a valaha mért legalacsonyabb, 53 centiméteres mélységet a Balatontól geológiai és hidrológiai szempontból is eltérő tó vízszintje. Egy nappal később megnéztük, hogyan fest most a Velencei-tó.
A projekt kezdettől fogva elég sok elemében bűzlött, sok minden volt benne, ami az úgynevezett Nemzeti Együttműködés rendszerének esszenciáját jelentette felülről erőltetett beruházástól kezdve természetkárosításon át a bukott miniszterelnöknek a józan ész szabályait felülíró sportszeretetéig.