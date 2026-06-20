Az egyetemi kajak-kenu-vb a Velencei-tó kiszáradása miatt elmarad, pedig Orbánék 51 milliárdért építettek nemzeti akadémiát a partjára

Az egyetemi kajak-kenu-világbajnokságot a Velencei-tó alacsony vízszintje miatt nem rendezhetik meg a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián (KKNKKA), hangzott el egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Az augusztus közepi vébének a szegedi Maty-ér lesz a házigazdája.
A rendezvény megrendezésének márciusi, székesfehérvári bejelentésén még mindenki nagyon boldog volt. Cser-Palkovics András polgármester szerint nagy dolog, hogy a Velencei-tó partján épült meg az akadémia, a vébéből a környékbeli gazdaság, így Székesfehérvár is profitálhat.
Az akadémiát a háromszoros olimpiai bajnok kajakozóról, Kovács Katalinról nevezték el, aki a KKNKKA Alapítvány kuratóriumának elnöke is egyben, nem mellesleg pedig Schmidt Ádám felesége, aki a Fidesz tavaszi bukásáig sportért felelős államtitkár volt. A projekt kezdettől fogva elég sok elemében bűzlött, sok minden volt benne, ami az úgynevezett Nemzeti Együttműködés rendszerének esszenciáját jelentette felülről erőltetett beruházástól kezdve természetkárosításon át a volt miniszterelnöknek a józan ész szabályait felülíró sportszeretetéig.
A kajak-kenu egy hagyományos magyar sikersport. Az olimpiákon csak Németország és az egykori Szovjetunió szerzett több aranyérmet nálunk.
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Kedden elérte a valaha mért legalacsonyabb, 53 centiméteres mélységet a Balatontól geológiai és hidrológiai szempontból is eltérő tó vízszintje. Egy nappal később megnéztük, hogyan fest most a Velencei-tó.
Még sukorói fideszes képviselő is aláírta azt a petíciót, amit a Velencei-tó partjára tervezett Fiatalokért Központ ellen indítottak. A tiltakozók szerint a kétezres, már így is túl nagyra nőtt Sukoró mellett egy vele egyenértékű település nőne ki a földből a most még szinte érintetlen tóparton. Gyurcsány idején a szintén erre a területre tervezett kaszinóváros ellen a Fidesz tiltakozott a leghangosabban.
Az 1954-es franciaországi kajak-kenu-vb-n 6 aranyat, 5 ezüstöt és 5 bronzot szereztünk, és csak eztután jöttek az olimpiai aranyak. Csakhogy a sportolókat a Keletiből előbb visszarendelték Ráckevére, és Rákosi Mátyás közbenjárására volt szükség a napokkal későbbi utazáshoz.
Tessely Zoltán kormánybiztos ezt a fehérvári tévé műsorában bökte ki.