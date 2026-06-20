Az egyetemi kajak-kenu-vb a Velencei-tó kiszáradása miatt elmarad, pedig Orbánék 51 milliárdért építettek nemzeti akadémiát a partjára

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A tervekkel ellentétben a szegedi Maty-éren, nem pedig a Velencei-tó partjára 51 milliárd forintból épült Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián rendezik meg az egyetemi kajak-kenu vb-t.

A Velencei-tó vízállása ugyanis rendkívül alacsony, de ez senkit sem kellett volna, hogy meglepjen: több évtizedes a probléma.

Eredetileg a Hajógyári-szigeten akarták felépíteni az akadémiát, de ott a megépítendő védmű miatt több ezer fát kellett volna kivágni, amit a fővárosi és a III. kerületi önkormányzat sem engedélyezett.

Az akadémiát végül annyi pénzből húzták föl, amennyiből a Velencei-tó teljes vízpótlását meg lehetett volna oldani.

Az egyetemi kajak-kenu-világbajnokságot a Velencei-tó alacsony vízszintje miatt nem rendezhetik meg a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián (KKNKKA), hangzott el egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Az augusztus közepi vébének a szegedi Maty-ér lesz a házigazdája.

A rendezvény megrendezésének márciusi, székesfehérvári bejelentésén még mindenki nagyon boldog volt. Cser-Palkovics András polgármester szerint nagy dolog, hogy a Velencei-tó partján épült meg az akadémia, a vébéből a környékbeli gazdaság, így Székesfehérvár is profitálhat.

Az akadémiát a háromszoros olimpiai bajnok kajakozóról, Kovács Katalinról nevezték el, aki a KKNKKA Alapítvány kuratóriumának elnöke is egyben, nem mellesleg pedig Schmidt Ádám felesége, aki a Fidesz tavaszi bukásáig sportért felelős államtitkár volt. A projekt kezdettől fogva elég sok elemében bűzlött, sok minden volt benne, ami az úgynevezett Nemzeti Együttműködés rendszerének esszenciáját jelentette felülről erőltetett beruházástól kezdve természetkárosításon át a volt miniszterelnöknek a józan ész szabályait felülíró sportszeretetéig.

Lezárt partszakasz a kajak-kenu akadémia előtt 2025-ben Fotó: Bankó Gábor/444

Sok olimpiai aranyat hoz

A kajak-kenu egy hagyományos magyar sikersport. Az olimpiákon csak Németország és az egykori Szovjetunió szerzett több aranyérmet nálunk.