40 milliárdból megoldották volna a Velencei-tó vízszintproblémáját, de a kormány a magas árra hivatkozva nem támogatta a vízpótlást

A kormány drágállta a Velencei-tó vízpótlására kidolgozott, szavazásra bocsátott tervet, így jelenleg nem megoldott a tó feltöltése.

Ezt Tessely Zoltán, a Velencei-tó fejlesztéséért felelős kormánybiztos árulta el egy helyi tévének nyilatkozva. A Fehérvár Tv műsorában (a minket érdeklő blokk 14:44-nél kezdődik) Tessely arról mesélt, hogy a tó vízpótlásának megoldására nemrég előterjesztést készítettek a kormánynak, amit a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs támogatott, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig beterjesztett,

ám a kormányülés nem szavazta meg azt.

A politikus szavaival:

”a szükséges pénzeszköz olyan nagy mértékű, hogy az ország jelenlegi helyzetében a kormány ezt nem szándékozik biztosítani”

A kérdéses összeg 40 milliárd forint lett. Volna. Bár Tessely azt nem részletezte, hogy pontosan mi lett volna a megoldása a vízpótlásra, az elmúlt hetek sajtóhíreinek és a tó földrajzi viszonyainak ismeretében ez minden bizonnyal a kincsesbányai karsztvíz idevezetését jelentette volna. Július elején még arról volt szó, hogy heteken belül indul a karsztvizes visszatöltés.

A tó időnkénti kiszáradása természetes jelenség, a klímaváltozás előtt is megtörtént többször. Az oka lényegében az, hogy a Velencei-tó igen kis vízgyűjtő területtel rendelkező, sekély, mocsárszerű állóvíz, amit nem táplál komolyabb vízfolyás, mindössze két kisebb tározó vize engedhető bele, de ezek együttesen is csak néhány centivel tudják megemelni a vízszintjét. Vagyis a vízállása az átlagosnál is jobban függ az aktuális csapadékhelyzettől. Ilyen adottságok mellett kizárásos alapon sem marad nagyon más lehetőség a karsztvíz dfelhasználásánál. Csakhogy ennek egy rakás kockázata van, hiszen a kincsesbányai karsztvízbázistól függ Székesfehérvár ivóvize és a környék patakjainak vízhozama is, végső soron a talajvízszintet is befolyásolva.

Tessely úgy fogalmazott, hogy az előterjesztést - bár nem szavazták meg - a kormány nem is utasította el. Az azonban nem világos, hogy ez mit jelent valójában, ha egyszer nem finanszírozzák a vízpótlás ezen módját.

(via portfolio.hu)