Begörcsölt az ellenfél lába, gyúrni kezdte az uruguayi, majd otthagyta

Sportszerű gesztusnak indult, de sokak számára a sportszerűtlenség szimbóluma lett az, amit az uruguayi Federico Viñas csinált a Zöld-foki-szigetek elleni meccsen. Még az első félidőben, 1-0-s zöld-foki vezetésnél begörcsölt az ellenfél középpályásának, Arcanjónak a lába. Viñas előbb gyúrni, masszírozni kezdte, de aztán segítségnyújtás közben otthagyta az ellenfél sérült játékosát.

Dün gecenin olayı. 😅



Uruguaylı Federico Vinas centilmenlik göstererek ayağına kramp giren Capo Verdeli Arcanjo'ya masaj yapıyordu. Bu sırada ülkesinin atakta olduğunu görünce masajı bırakıp koşmaya başladı ve atağın devamında gol attı.pic.twitter.com/JhcVt20JzV — L'Europe (@leuropefootball) June 22, 2026

A csapata ugyanis éppen labdát szerzett, és támadást épített, a csatár pedig úgy döntött, hogy inkább az akcióhoz csatlakozik, mintsem továbbra is a sérült ellenfelén segít. A támadásból ráadásul megszületett Uruguay egyenlítő gólja, bár azt nem ő szerezte, hanem Araujo.

A meccs után a zöld-foki szövetsége kapitány bosszús és csalódott volt. Bubista azt mondta, épp az egyik példaképe, Marcelo Bielsa csapatától nem számított erre. Bielsa egyrészt híres volt arról, hogy a csapatait a fair play szellemére ösztönözte, másrészt Bubistának személyesen is példaképe, a zöld-foki kapitány egy kis ajándékot is adott az uruguayiak argentin szövetségi kapitányának a meccs előtt.