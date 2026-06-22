Begörcsölt az ellenfél lába, gyúrni kezdte az uruguayi, majd otthagyta

Sportszerű gesztusnak indult, de sokak számára a sportszerűtlenség szimbóluma lett az, amit az uruguayi Federico Viñas csinált a Zöld-foki-szigetek elleni meccsen. Még az első félidőben, 1-0-s zöld-foki vezetésnél begörcsölt az ellenfél középpályásának, Arcanjónak a lába. Viñas előbb gyúrni, masszírozni kezdte, de aztán segítségnyújtás közben otthagyta az ellenfél sérült játékosát.
Dün gecenin olayı. 😅— L'Europe (@leuropefootball) June 22, 2026
Uruguaylı Federico Vinas centilmenlik göstererek ayağına kramp giren Capo Verdeli Arcanjo'ya masaj yapıyordu. Bu sırada ülkesinin atakta olduğunu görünce masajı bırakıp koşmaya başladı ve atağın devamında gol attı.pic.twitter.com/JhcVt20JzV
A csapata ugyanis éppen labdát szerzett, és támadást épített, a csatár pedig úgy döntött, hogy inkább az akcióhoz csatlakozik, mintsem továbbra is a sérült ellenfelén segít. A támadásból ráadásul megszületett Uruguay egyenlítő gólja, bár azt nem ő szerezte, hanem Araujo.
A meccs után a zöld-foki szövetsége kapitány bosszús és csalódott volt. Bubista azt mondta, épp az egyik példaképe, Marcelo Bielsa csapatától nem számított erre. Bielsa egyrészt híres volt arról, hogy a csapatait a fair play szellemére ösztönözte, másrészt Bubistának személyesen is példaképe, a zöld-foki kapitány egy kis ajándékot is adott az uruguayiak argentin szövetségi kapitányának a meccs előtt.