Fizetett szabadnapot ígérő kiberbiztonsági teszt miatt borultak ki az egészségügyi dolgozók Kanadában

Új-Fundland és Labrador kanadai tartomány amúgy is túlterhelt és alulfizetett egészségügyi dolgozói felháborodtak, miután egy belső kiberbiztonsági teszt részeként olyan e-mailt kaptak, amely egy fizetett szabadnapot ígért nekik a megfeszített munkájukért cserébe. Utóbbit azért, mert egy új digitális rendszerre való monumentális informatikai átállás elképesztő extra munkával, káosszal és rengeteg kötelező túlórával járt a dolgozók részéről – a vezetőség pedig pont az ezzel járó fáradtságukat használta fel a kiberbiztonsági csapdához.

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A „Júniusi szabadság” tárgyú e-mail megköszönte a professzionalizmusukat és a munkamoráljukat. Az e-mail szerint a tartomány „elismeri azt a munkát, amelyet az alkalmazottak egy jelentős változásokkal teli időszak során végeztek”, és a megbecsülés jeleként egy fizetett szabadnappal kívánja megjutalmazni őket. A címzetteket arra kérték, hogy regisztrációhoz egyszerűen kattintsanak egy linkre, amit egy külső domainről küldtek a munkatársaknak.

Másnap aztán közölték velük, hogy az üzenet – és a fizetett szabadságuk – valójában egy belső kiberbiztonsági teszt része volt, amellyel a linkre kattintó alkalmazottakat követték nyomon. A szakszervezetek „kegyetlen átverésnek” és érzéketlennek nevezték a tesztet, mivel a munkavállalók a végletekig kimerültek, és a hamis ígéret miatt legalább egy dolgozó fel is mondott.

Bár az egészségügyi hatóság elnézést kért az esetért és belső vizsgálatot indított, az érdekképviseletek szerint a bocsánatkérés nem teszi jóvá azt, hogy a munkáltató a dolgozók kétségbeesett pihenésvágyát használta ki. (via The Guardian)