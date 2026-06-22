Húszévente ugyanaz: egy 18 éves és 11 hónapos játékos 19-es mezben meglövi élete első világbajnoki gólját

A szaúdiak ellen 4-0-ra megnyert csoportmeccsen meglőtte első világbajnoki gólját Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves és 11 hónapos játékosa, akit 19-es mezszámmal neveztek a vb-re.

A szerbek ellen 6-0-ra megnyert csoportmeccsen meglőtte első világbajnoki gólját Lionel Messi, a Barcelona 18 éves és 11 hónapos játékosa, akit 19-es mezszámmal neveztek a vb-re.

A különbség szinte pontosan húsz év: Messinek a 2006-os németországi vb-n, június 16-án jött össze az első világbajnoki gól, Yamalnak a mostani, 2026-os észak-amerikai vb-n, június 20-án. Ha napra pontosan nézzük, akkor a spanyol csatár a fiatalabb gólszerző, ő 18 éves, 11 hónapos és 8 napos volt a meccs napján, míg Messi 18 éves, 11 hónapos és 23 napos.

További különbség, hogy Messinek az csak a nyolcadik válogatottsága volt, és azon a második gólja, míg Yamal mostanra már 27-szeres spanyol válogatott, és ez a hetedik gólja volt (Messi már 24 válogatottság alatt eljutott 7 gólig annak idején). Arról pedig már ne is beszéljünk, hogy az argentin játékos akkorra már túl volt egy piros lapon is a válogatottban, amit épp az első meccsén, a magyarok ellen kapott, míg Yamalt még egyszer sem állították ki.

Messi első vb-gólja idején Yamal még értelemszerűen nem is élt, míg Yamal első vb-gólja idején Messi már a hatodik világbajnokságán vesz részt, 200 válogatott meccsen és 120 gólon van túl, és csak világbajnoki meccsből 27-et játszott, amiken 16 gólt szerzett. A folytatás hétfő este Ausztria ellen jöhet, bár az osztrákokkal valószínűleg nehezebb dolguk lesz, mint Algériával (amit történetesen Messi mesterhármasával vertek 3-0-ra).