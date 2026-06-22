Kidobtak két olasz turistát a trieszti strandról, ahol fal választja el egymástól a férfiakat és a nőket

Heves vita után kitettek két olasz turistát Trieszt egyik strandjáról, ahol egyedüli helyszínként Európában, fal választja el egymástól a férfiakat és a nőket - írja az MTI az Il Piccolo helyi napilap alapján.

Az Alla Lanterna nevű tengerparti strandról van szó, amely a triesztiek között Pedocin néve ismert, ez egyébként az egyetlen hely Európában, ahol fal választja el a férfiaknak és a nőknek fenntartott szektort, akik azért ha akarnak, a vízben találkozhatnak egymással. A sajátos fürdőhelyet a városi önkormányzat tartja fenn, a belépődíj is jelképesnek számít, mivel fejenként 1,2 euró.

A fallal elválasztott strand Fotó: Comune di Trieste/Facebook

A hírek szerint a hétvégén egy Milánóból érkezett pár a férfiaknak fenntartott részen foglalt helyet. Egy helyi strandoló figyelmeztetésére, miszerint nő nem tartózkodhat a férfiaknak fenntartott részen, úgy reagáltak, hogy a triesztiek a középkorban élnek, „városotok nem olasz, otromba szexisták vagytok (..) szégyelljétek magatokat”.

Az Il Piccolo szerint a vita annyira erőszakossá fajult, hogy a strand dolgozóinak is be kellett avatkozni, végül a turisták távoztak, és a belépőjegyet (ami ugye fejenként 1,2 euró) is visszafizették nekik.