Letartóztatta a bíróság a 16 éves fiút, aki megölte a dédnagyanyját

Letartóztatta a bíróság a dédnagyanyját megölő fiatalkorú gyanúsítottat – számolt be róla közleményében a Fővárosi Törvényszék. A 16 éves fiút előre kitervelten, nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.

A bíróság részletesen be is számol arról, hogyan történt a gyilkosság: „A fiatalkorú gyanúsított elhatározta, hogy dédnagymamájától pénzt vagy más értékkel bíró tárgyat szerez, ezért az interneten utánanézett, hogy miként lehet egy idős embert gyógyszerrel vagy fojtással védekezésre képtelen állapotba hozni. Két nappal később a gyanúsított az ugyancsak fiatalkorú barátnőjével és kiskorú testvérével az esti órákban felkereste a sértettet, akitől pénzt kért. Emiatt szóváltásba keveredtek, eközben a fiatalkorú gyanúsított az idős nőt hátulról leütötte, majd a nyakát megfogva egy éles, hegyes eszközzel a nyakán több alkalommal megszúrta és megvágta. Ezt követően a dédnagymama nyakából elvett egy medálos aranyláncot, az ujjairól két gyűrűt, valamint fülbevalóját kivette és egy mobiltelefonnal együtt magával vitte azokat. Az idős – 85 éves – sértett a bántalmazástól a helyszínen életét vesztette. Másnap a fiatalkorú gyanúsított és ugyancsak fiatalkorú barátnője a sértettől elvett fülbevalót közösen beadta egy budapesti zálogfiókba, ahol az ékszerért 25 000 forintot kaptak. Ez utóbbi cselekmény miatt vált gyanúsítottá a fiatalkorú barátnő is, akit emberöléssel kapcsolatos bűnpártolás bűntettével gyanúsítanak.”