Meglepetés: késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon

A dél-balatoni vonalon hosszabb menetidőre kell számítani, mert Balatonlelle felső és Balatonboglár között váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok - közölte a Mávinform. Hogy sok jóra ne számítson senki, az a közlemény következő mondatába van belekódolva:

„A hiba elhárításáig a vonatok várakozni kényszerülnek.”

De hogy ne érezze magát kivételezettnek a hétfői utazóközönség, azért hozzátették azt is: a szakaszon vasárnap is „váltóhiba nehezítette a forgalmat”.

Erősen indul a hét, a győri fővonal már hajnalban elesett.