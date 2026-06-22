Messi, aki ezen a vb-n elsőként hagyott ki tizenegyest, fél órán belül két rekordot is megdöntött

Az argentinok egy Lautaro Martinez elleni, VAR-ozás után befújt büntetők kaptak az osztrákok elleni csoportmeccs kilencedik percében. Természetesen Lionel Messi próbálkozott, aki egyébként nem olyan rettenetesen jó tizenegyesrúgó: pályafutása során már több mint harminc büntetőt hibázott.

És mostantól még eggyel többet: nagyon rosszul lőtte el a labdát a bal alsó sarok felé, az méterekkel ment mellé. Nem egy égbekiáltó nagy baggiózás volt, de elég csúnya.

Lionel Messi has missed penalty !!! pic.twitter.com/PEIAXAsp4Q — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 22, 2026

Ha belőtte volna, ez lett volna a 17. gólja a világbajnokságokon, amivel megdöntötte volna a német Miroslav Klose eddigi 16 gólos csúcsát, amit az Algéria elleni mesterhármasával állított be. Így viszont egy másik, sokkal kínosabb rekordot ért el: ő lett az első játékos, aki három tizenegyest is kihagyott világbajnoki tornákon (a tizenegyespárbajok kivételével). Eddig holtversenyben álltak az első helyen a korábbi ghánai csatárral, a két büntetőt hibázó Asamoah Gyannal.

Fotó: PressFocus/Pawel Andrachiewicz / PressFocus via Reuters Connect

Az idei vb-n egyébként ez volt az első kihagyott tizenegyes, a svájciak kettőt, az osztrákok, angolok, németek és dél-afrikaiak egyet-egyet kaptak és lőttek be.

A hibázása után volt egy jó tíz perce Ausztriának, de a reklámszünet ivószünet után ismét az argentinok irányítják a játékot, nagy helyzeteik is voltak, gól viszont még nem született.

Frissítés: a cikk élesítése után kb. egy perccel egy baloldali akció után az argentinok megszerezték a vezetést, a gólt Messi szerezte, aki ezzel 17 gólos, egyedül vezeti a vb-k góllövőlistáját.